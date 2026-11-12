Χατζίρ Χάτζι: Ποια είναι η γυναίκα των 16 δισ. ευρώ που έρχεται να τα βάλει με τον Βακάκη και τα Jumbo

Η μάνατζερ με τις μαροκινές ρίζες που ξεκίνησε από τα ράφια της Action και έφτασε στην κορυφή της - Η είσοδος του ολλανδικού κολοσσού στην Ελλάδα με αρχικό κεφάλαιο 5 εκατ. ευρώ, η επέλαση των χαμηλών τιμών και το επόμενο στοίχημα της Jumbo