Χατζίρ Χάτζι: Ποια είναι η γυναίκα των 16 δισ. ευρώ που έρχεται να τα βάλει με τον Βακάκη και τα Jumbo
Χατζίρ Χάτζι: Ποια είναι η γυναίκα των 16 δισ. ευρώ που έρχεται να τα βάλει με τον Βακάκη και τα Jumbo
Η μάνατζερ με τις μαροκινές ρίζες που ξεκίνησε από τα ράφια της Action και έφτασε στην κορυφή της - Η είσοδος του ολλανδικού κολοσσού στην Ελλάδα με αρχικό κεφάλαιο 5 εκατ. ευρώ, η επέλαση των χαμηλών τιμών και το επόμενο στοίχημα της Jumbo
UPD:
Από τα ράφια ενός μικρού καταστήματος, στα 17 της χρόνια, στην ηγεσία της ολλανδικής Action, μιας αλυσίδας με πωλήσεις 16 δισ. ευρώ και περισσότερα από 3.300 καταστήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η διαδρομή της Χατζίρ Χάτζι θα μπορούσε να αποτελεί από μόνη της μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική ιστορία. Μόνο που η 46χρονη σήμερα CEO της Action έχει πλέον έναν ακόμη λόγο να απασχολήσει την ελληνική αγορά. Η εταιρεία που διοικεί κάνει την πρώτη επίσημη κίνησή της στην Ελλάδα, μπαίνοντας στα «χωράφια» της Jumbo και δημιουργώντας μια νέα πρόκληση για τον Απόστολο Βακάκη.
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UPD:
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