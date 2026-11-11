Λαγκάρντ: «Η Ευρώπη πρέπει να γίνει αναντικατάστατη» – Το καμπανάκι για την εξάρτηση από τις υπερδυνάμεις
Λαγκάρντ: «Η Ευρώπη πρέπει να γίνει αναντικατάστατη» – Το καμπανάκι για την εξάρτηση από τις υπερδυνάμεις
Η πρόεδρος της ΕΚΤ προειδοποίησε για τους κινδύνους από την εξάρτηση της Ευρώπης από τρίτες χώρες και ζήτησε ταχεία επιτάχυνση της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών – Τι είπε για τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία, την τεχνητή νοημοσύνη και το ψηφιακό ευρώ
Την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη οικονομική και χρηματοπιστωτική αυτονομία, χωρίς να απομονωθεί από την παγκόσμια οικονομία, υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποιώντας για τις αυξανόμενες εξαρτήσεις της ΕΕ από τρίτες χώρες και τις συνέπειες που αυτές μπορεί να έχουν στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά της.
Μιλώντας στο Φόρουμ Ειρήνης του Παρισιού, η επικεφαλής της ΕΚΤ υποστήριξε ότι η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει τη θέση της στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής και αξίας, επενδύοντας στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες και στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας κεφαλαιαγοράς.
«Θα παραμείνουμε αναντικατάστατοι μόνο εάν συνεχίσουμε να καινοτομούμε διαρκώς», τόνισε, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία της για την ευρωπαϊκή οικονομική κυριαρχία.
Η Λαγκάρντ ξεκαθάρισε ότι η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας δεν συνεπάγεται πλήρη οικονομική αυτάρκεια. Αντίθετα, προειδοποίησε ότι μια προσπάθεια παραγωγής όλων των αγαθών και υπηρεσιών εντός της Ευρώπης θα μπορούσε να υπονομεύσει την ανάπτυξή της.
Στόχος, όπως εξήγησε, πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί αναντικατάστατος κρίκος στην παγκόσμια παραγωγή και το διεθνές εμπόριο, ώστε να περιορίσει τις συνέπειες των εξωτερικών της εξαρτήσεων και να διατηρήσει ισχυρή διαπραγματευτική θέση στη διεθνή οικονομία.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Μιλώντας στο Φόρουμ Ειρήνης του Παρισιού, η επικεφαλής της ΕΚΤ υποστήριξε ότι η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει τη θέση της στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής και αξίας, επενδύοντας στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες και στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας κεφαλαιαγοράς.
«Θα παραμείνουμε αναντικατάστατοι μόνο εάν συνεχίσουμε να καινοτομούμε διαρκώς», τόνισε, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία της για την ευρωπαϊκή οικονομική κυριαρχία.
Η Λαγκάρντ ξεκαθάρισε ότι η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας δεν συνεπάγεται πλήρη οικονομική αυτάρκεια. Αντίθετα, προειδοποίησε ότι μια προσπάθεια παραγωγής όλων των αγαθών και υπηρεσιών εντός της Ευρώπης θα μπορούσε να υπονομεύσει την ανάπτυξή της.
Στόχος, όπως εξήγησε, πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί αναντικατάστατος κρίκος στην παγκόσμια παραγωγή και το διεθνές εμπόριο, ώστε να περιορίσει τις συνέπειες των εξωτερικών της εξαρτήσεων και να διατηρήσει ισχυρή διαπραγματευτική θέση στη διεθνή οικονομία.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
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