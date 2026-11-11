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«Τελευταία κατοικία» το Καμπ Νου για τους φανατικούς της Μπαρτσελόνα: Μνημείο για τη φιλοξενία της τέφρας εγκαινίασε η ομάδα
«Τελευταία κατοικία» το Καμπ Νου για τους φανατικούς της Μπαρτσελόνα: Μνημείο για τη φιλοξενία της τέφρας εγκαινίασε η ομάδα
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του γηπέδου, ο σύλλογος εντάσσει μνηνείο το οποίο αποτελείται από 26.000 κόγχες για την τέφρα
Μαζί στη ζωή στα γήπεδα με τη Μπαρτσελόνα, μαζί και μετά τον θάνατο θα μπορούν να είναι οι φανατικοί της ομάδας, η οποία θα διαθέτει, με αντίτιμο, ένα μνημείο όπου θα εναποθέτουν την τέφρα τους μετά θάνατο.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Καμπ Νου, ο σύλλογος εγκαινίασε το Memorial FC Barcelona, το οποίο αποτελείται από 26.000 κόγχες για την τέφρα.
Το κόστος είναι 2.490 ευρώ για 10 χρόνια ή 6.000 ευρώ για 50 χρόνια, με ετήσιο τέλος συντήρησης 70 ευρώ. Η μόνιμη θέση κοστίζει 10.000 ευρώ, με επιπλέον 490 ευρώ για μια αναμνηστική πλάκα, γράφει ο Guardian.
Ήδη, πάνω από 1.000 οπαδοί έχουν κλείσει θέση.
Παρουσιάζοντας το μνημείο, η αντιπρόεδρος θεσμικών θεμάτων του συλλόγου θυμήθηκε τον παππού της: «Όταν πέθανε πριν πολλά χρόνια, είπε ότι το μόνο που ήθελε ήταν να ταφεί δίπλα στο γήπεδο της Μπάρτσα, ώστε να μπορεί να ακούει τα γκολ που θα μπαίνουν στη μετά θάνατον ζωή. Πολλοί οπαδοί ονειρεύονται το ίδιο πράγμα».
Το μνημείο θα αποτελείται από τέσσερα μεγάλα φωτιζόμενα τετράγωνα. Οι αναμνηστικές πλάκες θα τοποθετηθούν σε έναν γυάλινο τοίχο με οπίσθιο φωτισμό από LED. Οι τεφροδόχοι θα φυλάσσονται πίσω από μια τοιχογραφία που θα τιμά τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας του συλλόγου.
Παρόμοιους -αν και μικρότερους- χώρους έχουν ήδη η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπέτις και η Εσπανιόλ.
Οι εργασίες για το μνημείο της Μπαρτσελόνα θα ξεκινήσουν στα τέλη του επόμενου έτους, με τον σύλλογο να αναφέρει ότι οι συνεισφορές όσων έχουν κλείσει θέση θα διατεθούν για να καλυφθεί το κόστος ανακαίνισης του Καμπ Νου που χτίστηκε το 1957.
Το 2023, ο σύλλογος ξεκίνησε ένα σχέδιο για την αύξηση της χωρητικότητας από 99.354 σε 105.000 θέσεις, καθιστώντας το έτσι το δεύτερο μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου στον κόσμο, μετά από αυτό στη… Πιονγιάνγκ της Βόρειας Κορέας.
Το κόστος των εργασιών, που αρχικά είχε υπολογιστεί στα 900 εκατ. ευρώ, αγγίζει πλέον τα 2 δισ. ευρώ και βαρύνει πλέον όσους δεν διαθέτουν εισιτήρια διαρκείας, οι οποίοι έχουν δει τις τιμές να διπλασιάζονται τα τελευταία χρόνια.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Καμπ Νου, ο σύλλογος εγκαινίασε το Memorial FC Barcelona, το οποίο αποτελείται από 26.000 κόγχες για την τέφρα.
Το κόστος είναι 2.490 ευρώ για 10 χρόνια ή 6.000 ευρώ για 50 χρόνια, με ετήσιο τέλος συντήρησης 70 ευρώ. Η μόνιμη θέση κοστίζει 10.000 ευρώ, με επιπλέον 490 ευρώ για μια αναμνηστική πλάκα, γράφει ο Guardian.
Ήδη, πάνω από 1.000 οπαδοί έχουν κλείσει θέση.
Παρουσιάζοντας το μνημείο, η αντιπρόεδρος θεσμικών θεμάτων του συλλόγου θυμήθηκε τον παππού της: «Όταν πέθανε πριν πολλά χρόνια, είπε ότι το μόνο που ήθελε ήταν να ταφεί δίπλα στο γήπεδο της Μπάρτσα, ώστε να μπορεί να ακούει τα γκολ που θα μπαίνουν στη μετά θάνατον ζωή. Πολλοί οπαδοί ονειρεύονται το ίδιο πράγμα».
Το μνημείο θα αποτελείται από τέσσερα μεγάλα φωτιζόμενα τετράγωνα. Οι αναμνηστικές πλάκες θα τοποθετηθούν σε έναν γυάλινο τοίχο με οπίσθιο φωτισμό από LED. Οι τεφροδόχοι θα φυλάσσονται πίσω από μια τοιχογραφία που θα τιμά τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας του συλλόγου.
Παρόμοιους -αν και μικρότερους- χώρους έχουν ήδη η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπέτις και η Εσπανιόλ.
Οι εργασίες για το μνημείο της Μπαρτσελόνα θα ξεκινήσουν στα τέλη του επόμενου έτους, με τον σύλλογο να αναφέρει ότι οι συνεισφορές όσων έχουν κλείσει θέση θα διατεθούν για να καλυφθεί το κόστος ανακαίνισης του Καμπ Νου που χτίστηκε το 1957.
Το 2023, ο σύλλογος ξεκίνησε ένα σχέδιο για την αύξηση της χωρητικότητας από 99.354 σε 105.000 θέσεις, καθιστώντας το έτσι το δεύτερο μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου στον κόσμο, μετά από αυτό στη… Πιονγιάνγκ της Βόρειας Κορέας.
Το κόστος των εργασιών, που αρχικά είχε υπολογιστεί στα 900 εκατ. ευρώ, αγγίζει πλέον τα 2 δισ. ευρώ και βαρύνει πλέον όσους δεν διαθέτουν εισιτήρια διαρκείας, οι οποίοι έχουν δει τις τιμές να διπλασιάζονται τα τελευταία χρόνια.
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