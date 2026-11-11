Έκτη νίκη για τον Άρη στο Euro Cup, 105-81 τη Ρίγα Ζέλι και τώρα ο Ολυμπιακός, βίντεο

A little magic from Elijah Mitrou-Long! 🪄 What a creative assist! #RoadToGreatness https://t.co/i0tw22D2Ra — BKT EuroCup (@EuroCup) November 11, 2026

E.J. Liddell came flying in from NOWHERE! 🤯 What an alley-oop finish! #RoadToGreatness https://t.co/LotyYIskxL — BKT EuroCup (@EuroCup) November 11, 2026

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Ο Άρης έδωσε τρομερή μπασκετική παράσταση στο κατάμεστο «Nick Galis Hall» και διέλυσε τη Ρίγα Ζέλι με 105-81 για την 7η αγωνιστική του Eurocup και την Κυριακή (17:30) υποδέχεται τον Ολυμπιακό.Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν καταιγιστική, ειδικά, στο πρώτο ημίχρονο στη διάρκεια του οποίου τα έκανε όλα υπέροχα. Από την καταπληκτική άμυνα που πρόσφερε 17 πόντους από τα λάθη των Λετονών έως και την αξιοζήλευτη ευστοχία από μακρινή απόσταση (9/14). Και με το +31 από το ημίχρονο και τον συνδυασμό ουσίας και θεάματος, προκάλεσε ντελίριο στους φίλους της.Κι έτσι οι «Κίτρινοι» παρέμειναν σε τροχιά διεκδίκησης της πρώτης θέσης στον όμιλο, φτάνοντας τις έξι νίκες σε επτά αγώνες, έχοντας ένα σωρό πρωταγωνιστές.Ο Άρης ήταν καταπληκτικός στο πρώτο ημίχρονο. Με τρομερή ταχύτητα, ευστοχία από κοντινή και μακρινή απόσταση αλλά και πίεση στην άμυνα η οποία τον οδήγησε στην εξασφάλιση 16 πόντων (από λάθη αντιπάλου και στο transition παιχνίδι) στην πρώτη περίοδο. Γι’ αυτό εξάλλου έκανε 19-0 σερί (21-3, 5’) βάζοντας τους Λετονούς σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.Κι όταν αυτοί επιχείρησαν να επιστρέψουν… ήρθε καταιγίδα. Με επτά διαδοχικά τρίποντα από Τολιόπουλο, Μόργκαν και Ρόμπινσον Ερλ – μετά τα έμμεσα του Λιντέλ – το «Παλέ» σηκώθηκε στο πόδι καθώς η διαφορά πήγε στο +30 (53-23’). Και για το τέλος του ημιχρόνου, Ντιμιτρίγεβιτς και Λιντέλ κράτησαν το καλύτερο μ’ ένα εντυπωσιακό «alley oop» κάρφωμα του τελευταίου (63-32).Ο Άρης συνέχισε να βγάζει άμυνες υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους σε διαδοχικά λάθη (73-35, 25’). Εκεί οι «Κίτρινοι» κατέβασαν ταχύτητες, δεν είχαν και τις καλύτερες επιλογές στην επίθεση καθώς η Ρίγα Ζέλι επιχείρησε να ρίξει τη διαφορά. Εκεί ο Βασίλης Σπανούλης δεν ένιωσε ικανοποιημένος από αυτό που έβλεπε και επαναφέροντας του Μόργκαν-Ρόμπινσον Ερλ είδε νέο ξέσπασμα από την ομάδα του (88-49, 29’).Η τελευταία περίοδος, προφανώς, είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο προπονητής του Άρη τη χρησιμοποίησε για να μοιράσει τον χρόνο. Για την ακρίβεια, δύο πράγματα είχαν αξία. Η τελική διαφορά κι αν οι «Κίτρινοι» θα πετύχαιναν ρεκόρ πόντων στην ιστορία των ευρωπαϊκών αναμετρήσεών τους μετά τους 127 που είχαν πετύχει απέναντι στην Πιγί. Το τελικό 105-81 έδωσε στον «Θεό του Πολέμου» την έκτη του νίκη.ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο εκτελώντας υπέροχα στο transition και με 9/14 τρίποντα. Κι έτσι το παιχνίδι τελείωσε νωρίς.