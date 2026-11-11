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Το Περιστέρι νίκησε 101-96 τη Βαρέζε και έκανε το 4Χ4
Το Περιστέρι νίκησε 101-96 τη Βαρέζε και έκανε το 4Χ4
Ασταμάτητο το Περιστέρι στον 4ο όμιλο του Basketball Champions League νίκησε με 101-96 τη Βαρέζε
Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον 4ο όμιλο του Basketball Champions League πανηγύρισε το Περιστέρι, επικρατώντας με 101-96 της Βαρέζε στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, χτίζοντας διαφορά 11 πόντων στο ημίχρονο (58-47), την οποία διεύρυνε μέχρι και το +24 (79-55) στην τρίτη περίοδο.
Οι Ιταλοί αντέδρασαν στο τελευταίο δεκάλεπτο και μείωσαν σε 84-80 στο 35', βάζοντας πίεση στους γηπεδούχους. Ωστόσο, το Περιστέρι βρήκε τις λύσεις στην επίθεση, με τον Φράιντελ να δίνει σημαντικές ανάσες και τον Νίκολς να σκοράρει σε καθοριστικά σημεία, φτάνοντας τελικά σε μία ακόμη σπουδαία νίκη.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζέιλεν Φιντς με 23 πόντους, 11 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ οι Νίκολς και Φράιντελ πρόσθεσαν από 16 πόντους. Για τη Βαρέζε ξεχώρισαν ο Νίκολιτς και Χέιλ, οι οποίοι σημείωσαν από 24 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 28-20, 58-47, 79-64, 101-96
Οι συνθέσεις:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 16, Φιντς 23 (4), Πέιν 11, Ιτούνας 8 (2), Γκιουζέλης 3 (1), Φράιντελ 16 (1), Χατζηδάκης 6, Παπαδάκης 2, Κάριους 13 (3), Νικολαΐδης 3 (1)
ΒΑΡΕΖΕ (Γιάννης Καστρίτης): Αλβίτι 8, Ντιούκ 2, ΜακΔόουελ-Γוάιτ, Νίκολιτς 24 (3), Χέιλ 24 (6), Λιμπρίτσι 18 (1), Ρένφρο 4, Καμαγκάτε 16, Ρόμπι, Ικάνγκι.
Οι Ιταλοί αντέδρασαν στο τελευταίο δεκάλεπτο και μείωσαν σε 84-80 στο 35', βάζοντας πίεση στους γηπεδούχους. Ωστόσο, το Περιστέρι βρήκε τις λύσεις στην επίθεση, με τον Φράιντελ να δίνει σημαντικές ανάσες και τον Νίκολς να σκοράρει σε καθοριστικά σημεία, φτάνοντας τελικά σε μία ακόμη σπουδαία νίκη.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζέιλεν Φιντς με 23 πόντους, 11 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ οι Νίκολς και Φράιντελ πρόσθεσαν από 16 πόντους. Για τη Βαρέζε ξεχώρισαν ο Νίκολιτς και Χέιλ, οι οποίοι σημείωσαν από 24 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 28-20, 58-47, 79-64, 101-96
Οι συνθέσεις:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 16, Φιντς 23 (4), Πέιν 11, Ιτούνας 8 (2), Γκιουζέλης 3 (1), Φράιντελ 16 (1), Χατζηδάκης 6, Παπαδάκης 2, Κάριους 13 (3), Νικολαΐδης 3 (1)
ΒΑΡΕΖΕ (Γιάννης Καστρίτης): Αλβίτι 8, Ντιούκ 2, ΜακΔόουελ-Γוάιτ, Νίκολιτς 24 (3), Χέιλ 24 (6), Λιμπρίτσι 18 (1), Ρένφρο 4, Καμαγκάτε 16, Ρόμπι, Ικάνγκι.
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