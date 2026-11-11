Σαμ Μπάνκμαν Φριντ: Ο έκπτωτος «Μίδας» των crypto που έχασε 160 δισ. σπάει τη σιωπή του μέσα από τη φυλακή
Σαμ Μπάνκμαν Φριντ: Ο έκπτωτος «Μίδας» των crypto που έχασε 160 δισ. σπάει τη σιωπή του μέσα από τη φυλακή
Θα μπορούσε σήμερα να είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη. Να διαθέτει μια περιουσία που ενδεχομένως θα ξεπερνούσε τα 160 δισ. δολάρια, να συγκαταλέγεται στους διορατικότερους επενδυτές της Silicon Valley και να απολαμβάνει τα κέρδη από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης
Αντί γι’ αυτό, ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ βρίσκεται σε ομοσπονδιακή φυλακή της Καλιφόρνιας, εκτίοντας ποινή 25 ετών για την κατάρρευση της FTX και την υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους πελάτες της.
Ο άλλοτε «χρυσός νέος» των κρυπτονομισμάτων, που στα 30 του χρόνια διοικούσε μια αυτοκρατορία αξίας 32 δισ. δολαρίων, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια σπάνια συνέντευξη που παραχώρησε από την ομοσπονδιακή φυλακή Lompoc, για το podcast «Money Talks» του Economist.
Τέσσερα χρόνια μετά τη θεαματική κατάρρευση της FTX, ο άνθρωπος που κάποτε παρουσιαζόταν ως το μέλλον της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας εξακολουθεί να αρνείται ότι διέπραξε απάτη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ο άλλοτε «χρυσός νέος» των κρυπτονομισμάτων, που στα 30 του χρόνια διοικούσε μια αυτοκρατορία αξίας 32 δισ. δολαρίων, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια σπάνια συνέντευξη που παραχώρησε από την ομοσπονδιακή φυλακή Lompoc, για το podcast «Money Talks» του Economist.
Τέσσερα χρόνια μετά τη θεαματική κατάρρευση της FTX, ο άνθρωπος που κάποτε παρουσιαζόταν ως το μέλλον της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας εξακολουθεί να αρνείται ότι διέπραξε απάτη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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