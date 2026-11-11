Σαμ Μπάνκμαν Φριντ: Ο έκπτωτος «Μίδας» των crypto που έχασε 160 δισ. σπάει τη σιωπή του μέσα από τη φυλακή

Θα μπορούσε σήμερα να είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη. Να διαθέτει μια περιουσία που ενδεχομένως θα ξεπερνούσε τα 160 δισ. δολάρια, να συγκαταλέγεται στους διορατικότερους επενδυτές της Silicon Valley και να απολαμβάνει τα κέρδη από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης