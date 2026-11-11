Αντι-NAVTEX και από την Κύπρο για το Abeille Marengo και τις έρευνες για το καλώδιο, πώς θα κινηθεί το πλοίο τις επόμενες ημέρες
Αντι-NAVTEX και από την Κύπρο για το Abeille Marengo και τις έρευνες για το καλώδιο, πώς θα κινηθεί το πλοίο τις επόμενες ημέρες
Η Λευκωσία ευθυγραμμίζεται με την Αθήνα στις απαντήσεις προς την Τουρκία για τη NAVTEX που εξέδωσε μετά τον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού σκάφους
Στον δρόμο που χάραξε η Αθήνα ως απάντηση για την αβάσιμη τουρκική NAVTEX μετά τον απόπλου του πλοίου Abeille Marengo από το Ηράκλειο προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου προχώρησε η Λευκωσία.
Με NAVTEX που εκδόθηκε από τον σταθμό της Λάρνακας και στην οποία γίνεται αναφορά στην άδεια που έχει ήδη δώσει η Κυπριακή Δημοκρατία στην γαλλική εταιρεία για τις έρευνες σχετικά με το καλώδιο, η Κύπρος υπογραμμίζει ότι η αναγγελία της Τουρκίας το απόγευμα της Τρίτης «δεν έχει συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Στην κυπριακή NAVTEX αναφέρεται, επίσης, ότι «οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα διεξαχθούν από το πλοίο V/B ABEILLE MARENGO εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν εγκριθεί με την άδεια 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν ανακοινωθεί μέσω της ναυτικής αγγελίας NW 345/26 του JRCC Λάρνακας / CYPRUS RADIO / 5BA».
«Ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος σταθμός στην περιοχή ευθύνης NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το JRCC Λάρνακας / CYPRUS RADIO / 5BA» ξεκαθαρίζει η Λευκωσία προσθέτοντας ότι η σημερινή αναγγελία έχει ισχύ μέχρι τις 20 Μαρτίου 2027.
Tο γαλλικό ερευνητικό σκάφος παραμένει βορειοδυτικά από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, από όπου απέπλευσε χθες το απόγευμα, σηματοδοτώντας την εκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.
Όπως ανακοίνωσε κατά τον απόπλου του η αρμόδια εταιρία, το ερευνητικό θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις Navtex που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.
Με NAVTEX που εκδόθηκε από τον σταθμό της Λάρνακας και στην οποία γίνεται αναφορά στην άδεια που έχει ήδη δώσει η Κυπριακή Δημοκρατία στην γαλλική εταιρεία για τις έρευνες σχετικά με το καλώδιο, η Κύπρος υπογραμμίζει ότι η αναγγελία της Τουρκίας το απόγευμα της Τρίτης «δεν έχει συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Στην κυπριακή NAVTEX αναφέρεται, επίσης, ότι «οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα διεξαχθούν από το πλοίο V/B ABEILLE MARENGO εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν εγκριθεί με την άδεια 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν ανακοινωθεί μέσω της ναυτικής αγγελίας NW 345/26 του JRCC Λάρνακας / CYPRUS RADIO / 5BA».
«Ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος σταθμός στην περιοχή ευθύνης NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το JRCC Λάρνακας / CYPRUS RADIO / 5BA» ξεκαθαρίζει η Λευκωσία προσθέτοντας ότι η σημερινή αναγγελία έχει ισχύ μέχρι τις 20 Μαρτίου 2027.
Tο γαλλικό ερευνητικό σκάφος παραμένει βορειοδυτικά από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, από όπου απέπλευσε χθες το απόγευμα, σηματοδοτώντας την εκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.
Όπως ανακοίνωσε κατά τον απόπλου του η αρμόδια εταιρία, το ερευνητικό θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις Navtex που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.
Η προεργασίαΠρακτικά, αυτό σημαίνει πως μετά τον απόπλου του το ερευνητικό σκάφος εκκίνησε διαδικασίες για τη διακρίβωση των συσκευών του, ώστε να μηδενιστούν τυχόν σφάλματα κατά την καταγραφή, προκειμένου οι μετρήσεις που θα πραγματοποιήσει να είναι αξιόπιστες. Υπό αυτήν την έννοια, το ερευνητικό κινήθηκε εκ πρώτης όψεως σε αντίθετη φορά με την προδιαγραγραμμένη πορεία του, όπως αυτή ορίζεται αποκλειστικά από την ελληνική και την κυπριακή Navtex. Ωστόσο, αυτό το στάδιο αφορά μόνο στη διαδικασία ελέγχου των τιμών των μηχανημάτων του, ώστε να είναι σε θέση να ακολουθήσει το δρομολόγιό του.
Η πορείαΕιδικότερα, το Abeille Marengo, αφού τελειώσει τις εργασίες διακρίβωσης έξω από το λιμάνι του Ηρακλείου, όπως αυτές έχουν προβλεφθεί σχετικά, θα κινηθεί αρχικά με βάση το δρομολόγιο που έχει επισημανθεί από την ελληνική Navtex και ακολούθως θα κινηθεί με βάση τα στίγματα που περιγράφονται στην κυπριακή Navtex.
Η ταχύτηταΠροσώρας, δεν είναι γνωστό ως προς την ταχύτητά του με πόσους κόμβους θα κινηθεί το πλοίο, ούτε και πότε το ακριβές χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί, για να φτάσει στην περιοχή της Καρπάθου. Και αυτό, γιατί το γαλλικό ερευνητικό Abeille Marengo μπορεί να ταξιδεύει νυχθημερόν, η πλεύση του, ωστόσο, επηρεάζεται από τον καιρό και τυχόν επιδείνωσή του, δυσχεραίνοντας τις εργασίες του.
Η διάρκειαΑν και η ελληνική Navtex έχει εξάμηνη διάρκεια, καλύπτοντας το χρονικό διάστημα μέχρι τον Μάρτιο του 2027, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο παράτασης, όπως συνέβη με την πόντιση του καλωδίου οπτικής ίνας, πολύ πρόσφατα.
Τουρκικές διπλωματικές πηγές: Γνωστοποιήσαμε με διπλωματική νότα στη Γαλλία τη συγκατάθεση μαςΤη συγκατάθεσή της στη Γαλλία για τη διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI) έδωσε η Τουρκία, μετά από διπλωματικές επαφές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Türkiye Today, το οποίο επικαλείται τουρκικές διπλωματικές πηγές.
Όπως αναφέρουν τουρκικές διπλωματικές πηγές, η Άγκυρα απέστειλε στις 10 Νοεμβρίου διπλωματική νότα προς τη γαλλική πλευρά, με την οποία αφενός γνωστοποίησε επισήμως τη συγκατάθεσή της για τις προγραμματισμένες ερευνητικές εργασίες και αφετέρου επανέλαβε την ανάγκη τήρησης του διεθνούς δικαίου.
Οι ίδιες πηγές παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως επιβεβαίωση των τουρκικών θέσεων και δικαιωμάτων στην υφαλοκρηπίδα, τα όρια της οποίας, σύμφωνα με την Άγκυρα, έχουν κοινοποιηθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι τουρκικές πηγές στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα απέτρεψε μια νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία είχαν εκδώσει NAVTEX για τις προγραμματισμένες ερευνητικές δραστηριότητες, τις οποίες η Τουρκία χαρακτήρισε μη εξουσιοδοτημένες και στη συνέχεια ακύρωσε. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι έρευνες σε περιοχές τις οποίες θεωρεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή της.
Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης των ερευνητικών εργασιών.
Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επιχειρούν να διαχωρίσουν την τουρκική στάση από το ίδιο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν αντιτίθεται σε περιφερειακά ενεργειακά έργα. Επιμένουν, ωστόσο, ότι αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα