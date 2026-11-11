Αντι-NAVTEX και από την Κύπρο για το Abeille Marengo και τις έρευνες για το καλώδιο, πώς θα κινηθεί το πλοίο τις επόμενες ημέρες

Η Λευκωσία ευθυγραμμίζεται με την Αθήνα στις απαντήσεις προς την Τουρκία για τη NAVTEX που εξέδωσε μετά τον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού σκάφους

Τουρκικές διπλωματικές πηγές: Γνωστοποιήσαμε με διπλωματική νότα στη Γαλλία τη συγκατάθεση μας Τη συγκατάθεσή της στη Γαλλία για τη διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI) έδωσε η Τουρκία, μετά από διπλωματικές επαφές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Türkiye Today, το οποίο επικαλείται τουρκικές διπλωματικές πηγές.



Όπως αναφέρουν τουρκικές διπλωματικές πηγές, η Άγκυρα απέστειλε στις 10 Νοεμβρίου διπλωματική νότα προς τη γαλλική πλευρά, με την οποία αφενός γνωστοποίησε επισήμως τη συγκατάθεσή της για τις προγραμματισμένες ερευνητικές εργασίες και αφετέρου επανέλαβε την ανάγκη τήρησης του διεθνούς δικαίου.



Οι ίδιες πηγές παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως επιβεβαίωση των τουρκικών θέσεων και δικαιωμάτων στην υφαλοκρηπίδα, τα όρια της οποίας, σύμφωνα με την Άγκυρα, έχουν κοινοποιηθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι τουρκικές πηγές στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα απέτρεψε μια νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία είχαν εκδώσει NAVTEX για τις προγραμματισμένες ερευνητικές δραστηριότητες, τις οποίες η Τουρκία χαρακτήρισε μη εξουσιοδοτημένες και στη συνέχεια ακύρωσε. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι έρευνες σε περιοχές τις οποίες θεωρεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή της.



Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης των ερευνητικών εργασιών.



Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επιχειρούν να διαχωρίσουν την τουρκική στάση από το ίδιο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν αντιτίθεται σε περιφερειακά ενεργειακά έργα. Επιμένουν, ωστόσο, ότι αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο.