Η πριγκίπισσα που πέθανε στο στρατόπεδο του Μπούχενβαλντ: Η τραγική ιστορία της Μαφάλντας της Σαβοΐας

Ήταν μια γυναίκα που εξαπατήθηκε με τον πιο κυνικό τρόπο, αιχμαλωτίστηκε χωρίς κανέναν δισταγμό και αφέθηκε να πεθάνει εντελώς ξεχασμένη μέσα στη φρίκη του διαβόητου στρατοπέδου του Μπούχενβαλντ. Η Μαφάλντα της Σαβοΐας, κόρη του βασιλιά Βίκτωρα Εμμανουήλ Γ’ της Ιταλίας, δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι μια φαινομενικά τυπική διπλωματική πρόσκληση θα μετατρεπόταν στην προσωπική της θανατική καταδίκη. Τον Σεπτέμβριο του 1943, τα γεωπολιτικά δεδομένα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ανατράπηκαν βίαια, παρασύροντας στον όλεθρο ανθρώπους που θεωρούσαν τους εαυτούς τους άτρωτους.Η Ιταλία, υπογράφοντας κρυφά ανακωχή, άλλαξε αιφνιδιαστικά στρατόπεδο και στράφηκε εναντίον των πρώην συμμάχων της, του Γ’ Ράιχ. Μέσα σε αυτό το κλίμα του απόλυτου χάους, της εθνικής κατάρρευσης και των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, η Μαφάλντα παρασύρθηκε σε αυτό που πίστευε αφελέστατα ότι ήταν μια ασφαλής συνάντηση στη Ρώμη.