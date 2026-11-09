Το αεροδρόμιο του 1,1 δισ. που έφτασε να αξίζει 10.000 ευρώ
Το αεροδρόμιο του 1,1 δισ. που έφτασε να αξίζει 10.000 ευρώ
Το πιο αποτυχημένο επιχειρηματικό πρότζεκτ της Ισπανίας αναζητά μια δεύτερη ζωή
Στις 17 Ιουλίου 2015, σε μια δικαστική αίθουσα στην ισπανική πόλη Σιουδάδ Ρεάλ κοντά στη Μαδρίτη, οι παρευρισκόμενοι περίμεναν να ακούσουν μια προσφορά αρκετών εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά ενός αεροδρομίου. Αντί γι’ αυτό, άκουσαν για πρώτη προσφορά ένα ποσό που έμοιαζε με αστείο: 10.000 ευρώ. Τόσα προσέφερε η Tzaneen International, μια εταιρεία κινεζικών συμφερόντων, για την αποκτήσει ένα αεροδρόμιο που θα χρειαζόταν πάνω από 1,1 δισ. ευρώ για να κατασκευαστεί.
Η αντίθεση ήταν εντυπωσιακή. Και ανάλογη με το ιστορικό του όνομα. Το αεροδρόμιο της Σιουδάδ Ρεάλ είχε ονομαστεί «Δον Κιχώτης», από τον μυθικό ήρωα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες, ο οποίος κυνηγούσε ανεμόμυλους. Τώρα έδινε το όνομά του σε ένα επιχειρηματικό πρότζεκτ που αποδείχτηκε πραγματικό κυνήγι ανεμόμυλων. Μόλις επτά χρόνια περίπου μετά την έναρξη της κατασκευής του, το πρώτο «χτύπημα» για την αξία του αντιστοιχούσε σ’ ένα ποσό που μπορεί να βρει κανείς σ’ έναν μέσο τραπεζικό λογαριασμό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η αντίθεση ήταν εντυπωσιακή. Και ανάλογη με το ιστορικό του όνομα. Το αεροδρόμιο της Σιουδάδ Ρεάλ είχε ονομαστεί «Δον Κιχώτης», από τον μυθικό ήρωα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες, ο οποίος κυνηγούσε ανεμόμυλους. Τώρα έδινε το όνομά του σε ένα επιχειρηματικό πρότζεκτ που αποδείχτηκε πραγματικό κυνήγι ανεμόμυλων. Μόλις επτά χρόνια περίπου μετά την έναρξη της κατασκευής του, το πρώτο «χτύπημα» για την αξία του αντιστοιχούσε σ’ ένα ποσό που μπορεί να βρει κανείς σ’ έναν μέσο τραπεζικό λογαριασμό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα