Ενθουσιασμένος ο Λαμάρ Όντομ με τον λογαριασμό του στο OnlyFans, έβγαλε $50.000 τις πρώτες οχτώ ημέρες
Ενθουσιασμένος ο Λαμάρ Όντομ με τον λογαριασμό του στο OnlyFans, έβγαλε $50.000 τις πρώτες οχτώ ημέρες
«Η ανταπόκριση στον λογαριασμό μου στο OnlyFans ήταν απίστευτη» δήλωσε ο Λαμάρ Όντομ
Άκρως ενθουσιασμένος με την ανταπόκριση που είχε ο λογαριασμός που άνοιξε στο OnlyFans δηλώνει ο πρώην σταρ του ΝΒΑ, Λαμάρ Όντομ.
Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην ιστοσελίδα TMZ, ο Όντομ φέρεται να κέρδισε 50.000 δολάρια μέσα σε οκτώ ημέρες από τη στιγμή που άνοιξε τον λογαριασμό του.
«Η ανταπόκριση στον λογαριασμό μου στο OnlyFans ήταν απίστευτη», δήλωσε ο Όντομ στην Page Six. «Έρχομαι σε επαφή με τους θαυμαστές μου με έναν εντελώς νέο τρόπο, δημιουργώ κάτι μεγάλο και τώρα θέλω να φέρω μαζί μου και άλλους αθλητές. Υπάρχει πραγματική ευκαιρία εδώ και μόλις ξεκινάω». πρόσθεσε ο 47χρονος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας.
«Με έχετε δει στο γήπεδο. Με έχετε δει στην τηλεόραση. Τώρα μπορείτε να γνωρίσετε τον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ εαυτό μου» έγραψε στο βιογραφικό του στα social media ο Λαμάρ Όντομ αφού ανακοίνωσε ότι έγινε ο πρώτος ΝΒΑερ που εντάσσσεται στην πλατφόρμα.
Στο ίδιο βιογραφικό διευκρινίζει ότι ο λογαριασμός του στο OnlyFans θα είναι «λίγο πιο προσωπικός», «λίγο πιο παιχνιδιάρικος» και θα παρουσιάζει μια πλευρά του που οι θαυμαστές του «δεν έχουν δει μέχρι σήμερα».
«Έχω ζήσει μια αρκετά τρελή ζωή και, πιστέψτε με, υπάρχουν ακόμη μερικές εκπλήξεις. Πάντα ήμουν ανοιχτό βιβλίο, αλλά υπάρχουν ορισμένα κεφάλαια που ο κόσμος δεν έχει δει ακόμη» είπε ο ίδιος στο ΤΜΖ επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί κάποιος να δώσει 14,99 δολάρια τον μήνα για να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του στο OnlyFans.
Σύμφωνα με το Forbes, ο Λαμάρ Όντομ κέρδισε συνολικά 110 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τους μισθούς του κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA. Ωστόσο άρχισε να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα μετά την παραλίγο θανατηφόρα υπερβολική δόση ουσιών που υπέστη το 2015. Για να καλύψει, μάλιστα, τα αυξανόμενα ιατρικά έξοδά του, αναγκάστηκε να βάλει ενέχυρο τα δαχτυλίδια πρωταθλητή του NBA που είχε κατακτήσει με τους Λέικερς το 2009 και το 2010 τα οποία, πάντως, όπως αποκάλυψε ο ίδιος το 2022, ο αγοραστής τα επέστρεψε δωρεάν.
Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην ιστοσελίδα TMZ, ο Όντομ φέρεται να κέρδισε 50.000 δολάρια μέσα σε οκτώ ημέρες από τη στιγμή που άνοιξε τον λογαριασμό του.
«Η ανταπόκριση στον λογαριασμό μου στο OnlyFans ήταν απίστευτη», δήλωσε ο Όντομ στην Page Six. «Έρχομαι σε επαφή με τους θαυμαστές μου με έναν εντελώς νέο τρόπο, δημιουργώ κάτι μεγάλο και τώρα θέλω να φέρω μαζί μου και άλλους αθλητές. Υπάρχει πραγματική ευκαιρία εδώ και μόλις ξεκινάω». πρόσθεσε ο 47χρονος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας.
«Με έχετε δει στο γήπεδο. Με έχετε δει στην τηλεόραση. Τώρα μπορείτε να γνωρίσετε τον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ εαυτό μου» έγραψε στο βιογραφικό του στα social media ο Λαμάρ Όντομ αφού ανακοίνωσε ότι έγινε ο πρώτος ΝΒΑερ που εντάσσσεται στην πλατφόρμα.
Στο ίδιο βιογραφικό διευκρινίζει ότι ο λογαριασμός του στο OnlyFans θα είναι «λίγο πιο προσωπικός», «λίγο πιο παιχνιδιάρικος» και θα παρουσιάζει μια πλευρά του που οι θαυμαστές του «δεν έχουν δει μέχρι σήμερα».
«Έχω ζήσει μια αρκετά τρελή ζωή και, πιστέψτε με, υπάρχουν ακόμη μερικές εκπλήξεις. Πάντα ήμουν ανοιχτό βιβλίο, αλλά υπάρχουν ορισμένα κεφάλαια που ο κόσμος δεν έχει δει ακόμη» είπε ο ίδιος στο ΤΜΖ επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί κάποιος να δώσει 14,99 δολάρια τον μήνα για να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του στο OnlyFans.
Σύμφωνα με το Forbes, ο Λαμάρ Όντομ κέρδισε συνολικά 110 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τους μισθούς του κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA. Ωστόσο άρχισε να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα μετά την παραλίγο θανατηφόρα υπερβολική δόση ουσιών που υπέστη το 2015. Για να καλύψει, μάλιστα, τα αυξανόμενα ιατρικά έξοδά του, αναγκάστηκε να βάλει ενέχυρο τα δαχτυλίδια πρωταθλητή του NBA που είχε κατακτήσει με τους Λέικερς το 2009 και το 2010 τα οποία, πάντως, όπως αποκάλυψε ο ίδιος το 2022, ο αγοραστής τα επέστρεψε δωρεάν.
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