Δανάη Παππά: Ένιωθα σε σχέσεις μου ότι χάνω κομμάτια του εαυτού μου, εγώ το επέτρεπα να συμβαίνει
Δανάη Παππά: Ένιωθα σε σχέσεις μου ότι χάνω κομμάτια του εαυτού μου, εγώ το επέτρεπα να συμβαίνει
Άρχιζα εγώ να μικραίνω και να λέω «Γιατί κοιτιέμαι στον καθρέφτη και δεν νιώθω αυτό που θα ήθελα;», πρόσθεσε η ηθοποιός
Κομμάτια του εαυτού της έχει αισθανθεί να χάνει σε σχέσεις της η Δανάη Παππά και όπως εξομολογήθηκε εκείνη το επέτρεπε να συμβαίνει.
Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, εξήγησε πως το γεγονός αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την ίδια, παρά με τον εκάστοτε σύντροφό της. Όπως ανέφερε, είχε φτάσει σε σημείο να κοιτάζεται στον καθρέφτη και να αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν ένιωθε όπως θα ήθελε.
Η Δανάη Παππά είπε αναλυτικά: «Η εξωτερική εμφάνιση είναι ωραία, αλλά έβλεπα ότι δεν ένιωθα καλά μέσα μου. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τον άλλον τόσο, αλλά ένιωθα ότι εγώ χάνω κάποια κομμάτια του εαυτού μου. Πράγματα που επέτρεπα εγώ να συμβαίνουν, γιατί ποτέ δεν φταίει μόνο ο ένας σε μία σχέση. Όταν είσαι σε μια σχέση με κάποιον, είναι ο άνθρωπός σου, ακούς ό,τι έχει να σου πει. Οπότε πέρναγαν όλες οι πληροφορίες και άρχιζα εγώ να μικραίνω και να λέω "Γιατί κοιτιέμαι στον καθρέφτη και δεν νιώθω αυτό που θα ήθελα;».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, εξήγησε πως το γεγονός αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την ίδια, παρά με τον εκάστοτε σύντροφό της. Όπως ανέφερε, είχε φτάσει σε σημείο να κοιτάζεται στον καθρέφτη και να αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν ένιωθε όπως θα ήθελε.
Η Δανάη Παππά είπε αναλυτικά: «Η εξωτερική εμφάνιση είναι ωραία, αλλά έβλεπα ότι δεν ένιωθα καλά μέσα μου. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τον άλλον τόσο, αλλά ένιωθα ότι εγώ χάνω κάποια κομμάτια του εαυτού μου. Πράγματα που επέτρεπα εγώ να συμβαίνουν, γιατί ποτέ δεν φταίει μόνο ο ένας σε μία σχέση. Όταν είσαι σε μια σχέση με κάποιον, είναι ο άνθρωπός σου, ακούς ό,τι έχει να σου πει. Οπότε πέρναγαν όλες οι πληροφορίες και άρχιζα εγώ να μικραίνω και να λέω "Γιατί κοιτιέμαι στον καθρέφτη και δεν νιώθω αυτό που θα ήθελα;».
Δείτε το βίντεο
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