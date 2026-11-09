Η πριγκίπισσα που πέθανε στο στρατόπεδο του Μπούχενβαλντ: Η τραγική ιστορία της Μαφάλντας της Σαβοΐας
Η πριγκίπισσα που πέθανε στο στρατόπεδο του Μπούχενβαλντ: Η τραγική ιστορία της Μαφάλντας της Σαβοΐας
Περπάτησε κατευθείαν μέσα σε μια αριστοτεχνικά στημένη παγίδα τον Σεπτέμβριο του 1943
Ήταν μια γυναίκα που εξαπατήθηκε με τον πιο κυνικό τρόπο, αιχμαλωτίστηκε χωρίς κανέναν δισταγμό και αφέθηκε να πεθάνει εντελώς ξεχασμένη μέσα στη φρίκη του διαβόητου στρατοπέδου του Μπούχενβαλντ. Η Μαφάλντα της Σαβοΐας, κόρη του βασιλιά Βίκτωρα Εμμανουήλ Γ’ της Ιταλίας, δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι μια φαινομενικά τυπική διπλωματική πρόσκληση θα μετατρεπόταν στην προσωπική της θανατική καταδίκη. Τον Σεπτέμβριο του 1943, τα γεωπολιτικά δεδομένα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ανατράπηκαν βίαια, παρασύροντας στον όλεθρο ανθρώπους που θεωρούσαν τους εαυτούς τους άτρωτους.
Η Ιταλία, υπογράφοντας κρυφά ανακωχή, άλλαξε αιφνιδιαστικά στρατόπεδο και στράφηκε εναντίον των πρώην συμμάχων της, του Γ’ Ράιχ. Μέσα σε αυτό το κλίμα του απόλυτου χάους, της εθνικής κατάρρευσης και των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, η Μαφάλντα παρασύρθηκε σε αυτό που πίστευε αφελέστατα ότι ήταν μια ασφαλής συνάντηση στη Ρώμη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η Ιταλία, υπογράφοντας κρυφά ανακωχή, άλλαξε αιφνιδιαστικά στρατόπεδο και στράφηκε εναντίον των πρώην συμμάχων της, του Γ’ Ράιχ. Μέσα σε αυτό το κλίμα του απόλυτου χάους, της εθνικής κατάρρευσης και των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, η Μαφάλντα παρασύρθηκε σε αυτό που πίστευε αφελέστατα ότι ήταν μια ασφαλής συνάντηση στη Ρώμη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα