H καλύβα της βασίλισσας: Το υψηλότερο κτήριο της Ευρώπης

Το υψηλότερα χτισμένο κατοικήσιμο κτίριο της Ευρώπης βρίσκεται στις Άλπεις, στα 4.554 μέτρα. Και πίσω από την απίθανη ιστορία του κρύβεται μια Ιταλίδα βασίλισσα