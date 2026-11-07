H καλύβα της βασίλισσας: Το υψηλότερο κτήριο της Ευρώπης
H καλύβα της βασίλισσας: Το υψηλότερο κτήριο της Ευρώπης
Το υψηλότερα χτισμένο κατοικήσιμο κτίριο της Ευρώπης βρίσκεται στις Άλπεις, στα 4.554 μέτρα. Και πίσω από την απίθανη ιστορία του κρύβεται μια Ιταλίδα βασίλισσα
Τον Αύγουστο του 1893, μια γυναίκα και η συνοδεία της ανέβαιναν στις χιονισμένες πλαγιές του Μόντε Ρόζα, στα σύνορα Ιταλίας και Ελβετίας. Είναι 41 ετών, έχει συνηθίσει να ζει ανάμεσα σε παλάτια, αυλικούς και τελετουργίες που ρυθμίζουν ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια της καθημερινότητάς της. Τώρα, όμως, βρίσκεται σε έναν τόπο όπου οι βασιλικοί τίτλοι έχουν ελάχιστη σημασία, ο αέρας λιγοστεύει σε κάθε βήμα και η φύση δεν αναγνωρίζει κανένα προνόμιο ευγενικής καταγωγής. Η γυναίκα είναι η Μαργαρίτα της Σαβοΐας, βασίλισσα της Ιταλίας, και ο προορισμός της βρίσκεται στην κορυφή Punta Gnifetti, στα 4.554 μέτρα. Εκεί, στην άκρη ενός βράχου που υψώνεται πάνω από τους παγετώνες, την περιμένει ένα μικρό ξύλινο καταφύγιο. Θα περάσει τη νύχτα μέσα του προσθέτοντας, στο μάλλον προβλέψιμο βιογραφικό μιας Ευρωπαίας εστεμμένης του 19ου αιώνα, ένα επεισόδιο που χωρίς να το γνωρίζει θα της δώσει μία ξεχωριστή θέση στην Ιστορία.
Το ψηλότερο ορεινό καταφύγιο
Περισσότερα από 130 χρόνια αργότερα, η Capanna Regina Margherita εξακολουθεί να στέκεται στο ίδιο σημείο, έχοντας κατακτήσει ένα ρεκόρ που δύσκολα θα της πάρει κάποιος: είναι το υψηλότερα χτισμένο κτίριο της Ευρώπης. Όχι το ψηλότερο σε μέτρα κατασκευής, όπως οι ουρανοξύστες του Λονδίνου ή της Αγίας Πετρούπολης, αλλά το κτίριο που βρίσκεται στο μεγαλύτερο υψόμετρο της ηπείρου. Μια ιδιότυπη πρωτιά, στην οποία συνέβαλε αποφασιστικά η γεωγραφία, μαζί με μερικούς ανθρώπους που είχαν την ασυνήθιστη ιδέα να μεταφέρουν ένα ολόκληρο κτίσμα στην κορυφή ενός βουνού.
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Το ψηλότερο ορεινό καταφύγιο
Περισσότερα από 130 χρόνια αργότερα, η Capanna Regina Margherita εξακολουθεί να στέκεται στο ίδιο σημείο, έχοντας κατακτήσει ένα ρεκόρ που δύσκολα θα της πάρει κάποιος: είναι το υψηλότερα χτισμένο κτίριο της Ευρώπης. Όχι το ψηλότερο σε μέτρα κατασκευής, όπως οι ουρανοξύστες του Λονδίνου ή της Αγίας Πετρούπολης, αλλά το κτίριο που βρίσκεται στο μεγαλύτερο υψόμετρο της ηπείρου. Μια ιδιότυπη πρωτιά, στην οποία συνέβαλε αποφασιστικά η γεωγραφία, μαζί με μερικούς ανθρώπους που είχαν την ασυνήθιστη ιδέα να μεταφέρουν ένα ολόκληρο κτίσμα στην κορυφή ενός βουνού.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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