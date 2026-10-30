Γυναικεία αρώματα: 7 + 1 επιλογές για τον χειμώνα

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Οι χειμερινές αρωματικές κυκλοφορίες δεν εξαντλούνται σε ακόμα μία προβλέψιμη δόση βανίλιας ή με μια δόση σανδαλόξυλο στην καλύτερη. Όλα δείχνουν πως φέτος οι οίκοι αποφάσισαν να ρισκάρουν σοβαρά. Από ιστορικές κυκλοφορίες που κάνουν ολική επανεκκίνηση με ozonic αέρα, μέχρι αναπάντεχες gourmand επιλογές με καραμελωμένες καρύδες, δροσερά εσπεριδοειδή, αλλά και την επιστροφή της τουμπερόζας, τα αρώματα που θα φορέσουμε τον φετινό χειμώνα έχουν, αν μη τι άλλο, εξαιρετικό ενδιαφέρον.L’Heure Bleue, GuerlainΤο να αγγίζει κανείς μια δημιουργία από 1912 που θεωρείται ιερό τοτέμ της παγκόσμιας υψηλής αρωματοποιίας θέλει ρίσκο. Η Delphine Jelk (Directrice de la Création των αρωμάτων Guerlain) το πήρε. Στην επανερμηνεία του εμβληματικού LHB, η βαριά, vintage μελαγχολία με την κανέλα, το γαρίφαλο και το benzoin εξαφανίζεται. Τη θέση της παίρνει μια εντελώς σύγχρονη, αέρινη αύρα: ένα δροσερό ozonic accord στην κορυφή μαζί με άνθη πορτοκαλιάς, που δίνει την αίσθηση του καθαρού αέρα ακριβώς τη στιγμή του λυκόφωτος. Στην καρδιά, σύμφωνα με τον οίκο, βρίσκεται μια custom-made τεντούρα ίριδας (το «μπλε χρυσάφι» του οίκου) που συναντά το βούτυρο ίριδας, ενώ στην πορεία κυριαρχούν βανίλια, ambroxan και musks, για μια ξεκάθαρη αντίθεση ανάμεσα στην «παγωμένη» ozonic κορυφή και στη θερμή βάση. Το νέο άρωμα είναι σύγχρονο, ένας φωτεινός, πουδρέ, απόλυτα φορέσιμος χυμός, με το original vintage DNA του 1912 να παραμένει στον κατάλογο ως L’Heure Bleue 1912. Ίσως το πιο πολυαναμενόμενο λανσάρισμα για φέτος, που έγινε best seller μέσα σε ελάχιστα 24ωρα από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του.Le Parfum, Max MaraΌταν ένας οίκος λανσάρει νέο άρωμα μετά από 17 χρόνια, περιμένουμε κάτι εξαιρετικό. Και όντως είναι. Το ολοκαίνουργιο Le Parfum αντλεί έμπνευση από το θρυλικό παλτό 101801, το οποίο έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ταυτότητα και την κληρονομιά Max Mara. Το μπουκάλι είναι έξοχο, με κάθε του λεπτομέρεια να είναι ένα έμμεσο σημείο αναφοράς στην ιστορία και στις επιλογές του οίκου -με το κουμπί στο καπάκι και τα ξώραφα στο χαρακτηριστικό δέσιμο που θυμίζει ζώνη καμπαρντίνας. Το άρωμα, δημιουργία των Marie Salamagne και Fabrice Pellegrin, είναι ένας συνδυασμός που δεν μπορεί να πάει λάθος: μια πλούσια, αισθησιακή τουμπερόζα με μια βελούδινη, οικεία βανίλια, πάνω σε ξύλα και musks. Συστατικά φυσικής προέλευσης 90%, πιστοποιημένη vegan σύνθεση, σε επαναγεμιζόμενες συσκευασίες. Συνολικά, must try, ένα από τα αρώματα που ήρθαν για να μείνουν.Fleur de Nuit, Van Cleef & ArpelsΗ πιο πρόσφατη προσθήκη στη διάσημη Collection Extraordinaire του οίκου φέρει την υπογραφή της ταλαντούχας Sidonie Lancesseur -δικό της και το φανταστικό Bois d’Amande από την ίδια σειρά. Εδώ, η τουμπερόζα πρωταγωνιστεί, αλλά όχι με την βαριά, ιδιαίτερη εκδοχή της. Το στοίχημα ήταν να μπει στο κέντρο της σύνθεσης (νότες καρδιάς), αλλά να δώσει όλες τις διαστάσεις της, από την αψιά αίσθηση την ώρα που «ανοίγει» ως την ένταση όταν βρίσκεται σε πλήρη άνθιση. Στο άνοιγμα, η σύνθεση περιέχει ροζ πιπέρι και petitgrain, δύο νότες που του δίνουν μια πικάντικη διάσταση, η οποία γρήγορα δίνει τη σκυτάλη στην τουμπερόζα, η οποία βρίσκεται μόνη της και πραγματικά βασιλεύει στις νότες καρδιάς. Στις νότες βάσης, σανδαλόξυλο, λευκό musk και γάλα βανίλιας δίνουν μια κρεμώδη, βελούδινη υφή που λειαίνει την ένταση που έχει το ιδιαίτερο αυτό λευκό λουλούδι. Ένα εξαιρετικό, ιδιαίτερα θηλυκό άρωμα που έχει όλες τις προδιαγραφές να γίνει signature scent.Euphoria Signature Elixir, Calvin KleinΤο πρώτο Euphoria (2005), δημιουργία τριών masterminds της διεθνούς αρωματοποιίας, μπορεί να κέρδισε το FiFi Award -το αρωματικό Όσκαρ- του 2006, όμως υπήρξε ένα κλικ πιο πρωτοποριακό για την εποχή του και, δυστυχώς, δεν βρήκε την εμπορική ανταπόκριση που του άξιζε όταν πρωτοκυκλοφόρησε. Ο οίκος Calvin Klein, λοιπόν, αποφάσισε φέτος να διορθώσει αυτό το ατυχές κενό και παρουσίασε μαζεμένες 4 εκδοχές του εμβληματικού μεν, αλλά παραγνωρισμένου αρώματος. Τα Bold, Magnetic, Solar και Signature αποτελούν το καθένα μια διαφορετική ερμηνεία του εξαιρετικού original woody floral DNA. Το Signature παίζει με την υπέροχη, γαλακτώδη νότα του patchouli, συνδυασμένη με νότες πραλίνας και βανίλιας, και μάλιστα σε σύνθεση intense η οποία προσφέρει ενισχυμένη ένταση και διάρκεια. Κυκλοφορεί σε 4 μεγέθη (100ml, 50ml, 30ml και 10ml)La Bomba Intensa, Carolina HerreraΤο La Bomba, δημιουργία μιας μικρής dream team (Louise Turner, Christophe Raynaud, Quentin Bisch) που κυκλοφόρησε πέρυσι, ήταν ξεκάθαρα φτιαγμένο για να γίνει best seller. Κινούμενο σε exotic ρυθμούς, το άρωμα αξιοποίησε κάμποσα πρωτοποριακά μόρια, μεταξύ των οποίων το κόκκινο dragonfruit, μια νότα που δεν πολυσυνηθίζεται στην υψηλή αρωματοποιία (Pitahaya Roja Accord). Το αποτέλεσμα ήταν εξωτικό, παιχνιδιάρικο, θηλυκό και ανάλαφρο. Στο La Bomba Intense, δημιουργημένο από την ίδια ομάδα, αυτά τα χαρακτηριστικά βαθαίνουν και πολλαπλασιάζονται, με κόκκινα φρούτα του δάσους στις νότες κορυφής, αλλά και μια πλούσια συμφωνία κόκκινου άμβαρου στη σύνθεση που δίνει βάθος και διάρκεια -λιγότερο εξωτικό από το original, αλλά εξίσου ενδιαφέρον.Million Red For Her Parfum, Rabanne