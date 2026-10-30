VENERGY: Καθελκύστηκαν τα δύο νέα δεξαμενόπλοια «FILIPPOS» και «PARIS»
VENERGY: Καθελκύστηκαν τα δύο νέα δεξαμενόπλοια «FILIPPOS» και «PARIS»
Από τον Ιανουάριο του 2027 ξεκινούν οι παραλαβές
Ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη του στόλου της κατέγραψε η VENERGY, μέλος της V Group, με την επιτυχή καθέλκυση δύο νεότευκτων δεξαμενόπλοιων τύπου Medium Range (MR), των «FILIPPOS» και «PARIS», στις 29 Οκτωβρίου 2026.
Τα δύο πλοία, με αριθμούς ναυπήγησης S1965 και S1966, αποτελούν μέρος του ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, με τις πρώτες παραλαβές νεότευκτων πλοίων να προγραμματίζονται από τον Ιανουάριο του 2027.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
Τα δύο πλοία, με αριθμούς ναυπήγησης S1965 και S1966, αποτελούν μέρος του ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, με τις πρώτες παραλαβές νεότευκτων πλοίων να προγραμματίζονται από τον Ιανουάριο του 2027.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
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