Πότε έγιναν οι σκύλοι… παιδιά μας; Η μοναξιά πίσω από μια μεγάλη αλλαγή
Πότε έγιναν οι σκύλοι… παιδιά μας; Η μοναξιά πίσω από μια μεγάλη αλλαγή
Ποιος θα μας αγαπάει ό,τι κι αν συμβεί;
Ανάμεσα στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους και στον σκύλο μας, η απάντηση μπορεί να μην είναι αυτή που περιμένουμε. «Οι άνθρωποι ήταν περισσότερο βέβαιοι ότι οι σκύλοι τους θα τους αγαπούσαν ό,τι κι αν συνέβαινε, παρά ότι οι ίδιες τους οι μητέρες θα τους αγαπούσαν άνευ όρων», λέει στο newmoney η δρ Borbála Turcsán, ηθολόγος και επιστημονική συνεργάτιδα στο Τμήμα Ηθολογίας του Πανεπιστημίου Eötvös Loránd (ELTE) της Βουδαπέστης.
Στη μελέτη «Similarities and differences between dog–human and human–human relationships», που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports και την οποία συνυπογράφει, με επικεφαλής την καθηγήτρια Enikő Kubinyi, 717 κηδεμόνες αξιολόγησαν τη σχέση τους με τον σκύλο τους και με κοντινούς τους ανθρώπους μέσα από 13 κλίμακες. Όπως εξηγεί η Turcsán, στις περισσότερες διαστάσεις που εξετάστηκαν η σχέση με τον σκύλο αξιολογήθηκε υψηλότερα από τις σχέσεις με γονείς ή αδέλφια, καλύτερους φίλους και συχνά ακόμη και συντρόφους. Μόνο η σχέση με τα παιδιά τους βαθμολογήθηκε υψηλότερα, με μικρή όμως διαφορά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στη μελέτη «Similarities and differences between dog–human and human–human relationships», που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports και την οποία συνυπογράφει, με επικεφαλής την καθηγήτρια Enikő Kubinyi, 717 κηδεμόνες αξιολόγησαν τη σχέση τους με τον σκύλο τους και με κοντινούς τους ανθρώπους μέσα από 13 κλίμακες. Όπως εξηγεί η Turcsán, στις περισσότερες διαστάσεις που εξετάστηκαν η σχέση με τον σκύλο αξιολογήθηκε υψηλότερα από τις σχέσεις με γονείς ή αδέλφια, καλύτερους φίλους και συχνά ακόμη και συντρόφους. Μόνο η σχέση με τα παιδιά τους βαθμολογήθηκε υψηλότερα, με μικρή όμως διαφορά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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