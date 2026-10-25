Μίμης Δομάζος: Είναι γύρω μου, δεν υπάρχει λεπτό που να μην τον σκέφτομαι, είπε η κόρη του
Μίμης Δομάζος: Είναι γύρω μου, δεν υπάρχει λεπτό που να μην τον σκέφτομαι, είπε η κόρη του
Είναι σε κάθε μου βήμα δίπλα μου, εξομολογήθηκε η Πόπη Δομάζου για τον αείμνηστο ποδοσφαιριστή
Την παρουσία του πατέρα της εξακολουθεί να νιώθει η κόρη του Μίμη Δομάζου δύο σχεδόν χρόνια μετά τον θάνατο του αείμνηστου ποδοσφαιριστή. Σε δηλώσεις της, η Πόπη Δομάζου εκμυστηρεύτηκε πως τον νιώθει ακόμη δίπλα της και πως βρίσκεται διαρκώς στο μυαλό της.
Η μικρότερη κόρη του «στρατηγού» διοργάνωσε ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου για παιδιά, το οποίο ξεκίνησε σήμερα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε μια κίνηση για να τιμήσει τη μνήμη του και την προσφορά του στο ελληνικό αθλητισμό.
Με αφορμή αυτό το φεστιβάλ, η Πόπη Δομάζου μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου και αναφέρθηκε στον πατέρα της, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει σταματήσει να αισθάνεται ότι βρίσκεται στο πλευρό της. «Είναι γύρω μου, παντού και γύρω μας… Δεν υπάρχει λεπτό να μη του μιλάω, να μην τον σκέφτομαι, και να μην είναι σε κάθε μου βήμα δίπλα μου…», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το σχετικό βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η μικρότερη κόρη του «στρατηγού» διοργάνωσε ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου για παιδιά, το οποίο ξεκίνησε σήμερα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε μια κίνηση για να τιμήσει τη μνήμη του και την προσφορά του στο ελληνικό αθλητισμό.
Με αφορμή αυτό το φεστιβάλ, η Πόπη Δομάζου μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου και αναφέρθηκε στον πατέρα της, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει σταματήσει να αισθάνεται ότι βρίσκεται στο πλευρό της. «Είναι γύρω μου, παντού και γύρω μας… Δεν υπάρχει λεπτό να μη του μιλάω, να μην τον σκέφτομαι, και να μην είναι σε κάθε μου βήμα δίπλα μου…», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το σχετικό βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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