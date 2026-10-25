Το μήνυμα του Γκάλη για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: «Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η δικαιοσύνη»
SPORTS
Νίκος Γκάλης Μπάσκετ ΕΟΚ

Το μήνυμα του Γκάλη για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: «Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η δικαιοσύνη»

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ σχολίασε, μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο, τα τελευταία γεγονότα στο χώρο της ελληνικής καλαθοσφαίρισης

Το μήνυμα του Γκάλη για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: «Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η δικαιοσύνη»
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Τη δική του θέση για τις εξελίξεις που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο ελληνικό μπάσκετ εξέφρασε ο Νίκος Γκάλης, στέλνοντας μήνυμα με επίκεντρο την προστασία του αθλήματος και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ υπογράμμισε ότι η πραγματική δύναμη του αθλήματος βρίσκεται στους ανθρώπους που το υπηρετούν καθημερινά, από τις μικρές ηλικίες και τα γήπεδα των γειτονιών μέχρι το επαγγελματικό επίπεδο.



Παράλληλα, ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις που έχουν προκύψει, τονίζοντας τον ρόλο της Δικαιοσύνης και της Πολιτείας στην προστασία του αθλήματος.

«Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους, από τα γηπεδάκια στις αυλές των σχολείων και στις γειτονιές μέχρι τα επαγγελματικά γήπεδα. Από εκεί προκύπτουν και οι υγιείς φίλαθλοι. Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γκάλης.
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