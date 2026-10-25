Ραγδαίες εξελίξεις στην ΕΟΚ - Συνεδριάζει εκτάκτως το ΔΣ
Ραγδαίες εξελίξεις στην ΕΟΚ - Συνεδριάζει εκτάκτως το ΔΣ
Μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ΕΟΚ, η Ομοσπονδία συνεδριάζει εκτάκτως στις 16:30 - Αύριο θα υπάρξει συνάντηση του Γιάννη Βρούτση με τα μέλη του ΔΣ, στη σκιά των τελευταίων γεγονότων
Η παραίτηση του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και η απόφασή του να αποχωρήσει οριστικά από τον χώρο του μπάσκετ φέρνουν εξελίξεις στην Ομοσπονδία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση σήμερα στις 16:30, με βασικό αντικείμενο την ανασυγκρότησή του και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ΕΟΚ και των διοργανώσεών της.
Παράλληλα, ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚ σε συνάντηση τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 12:00, στο γραφείο του, έπειτα από επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή.
Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, στη σκιά των σοβαρών εξελίξεων και των καταγγελιών που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων και μετά τη δημόσια δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας περί παραίτησής του και της οριστικής απόφασής του να μην ασχοληθεί πλέον με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ, ανακοινώνει την έκτακτη σύγκλησή του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα και ώρα 16:30, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες αποφάσεις, για την ανασυγκρότησή του σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο και το Καταστατικό του, για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των διοργανώσεών της, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικό μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου».
Παράλληλα, ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚ σε συνάντηση τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 12:00, στο γραφείο του, έπειτα από επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή.
Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, στη σκιά των σοβαρών εξελίξεων και των καταγγελιών που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων και μετά τη δημόσια δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας περί παραίτησής του και της οριστικής απόφασής του να μην ασχοληθεί πλέον με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ, ανακοινώνει την έκτακτη σύγκλησή του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα και ώρα 16:30, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες αποφάσεις, για την ανασυγκρότησή του σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο και το Καταστατικό του, για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των διοργανώσεών της, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικό μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου».
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