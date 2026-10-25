Ραγδαίες εξελίξεις στην ΕΟΚ - Συνεδριάζει εκτάκτως το ΔΣ

Μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ΕΟΚ, η Ομοσπονδία συνεδριάζει εκτάκτως στις 16:30 - Αύριο θα υπάρξει συνάντηση του Γιάννη Βρούτση με τα μέλη του ΔΣ, στη σκιά των τελευταίων γεγονότων