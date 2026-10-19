Το μέλλον της πολυτελούς φιλοξενίας έχει στον πυρήνα του τον άνθρωπο

Mε τη διεθνή ανάπτυξη του Ομίλου Sani/Ikos να δημιουργεί νέες προοπτικές, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων βρίσκονται στο κέντρο της στρατηγικής του