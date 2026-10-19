Το μέλλον της πολυτελούς φιλοξενίας έχει στον πυρήνα του τον άνθρωπο
Το μέλλον της πολυτελούς φιλοξενίας έχει στον πυρήνα του τον άνθρωπο
Mε τη διεθνή ανάπτυξη του Ομίλου Sani/Ikos να δημιουργεί νέες προοπτικές, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων βρίσκονται στο κέντρο της στρατηγικής του
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Στην πολυτελή φιλοξενία, η εξαιρετική εμπειρία του επισκέπτη δεν εξαρτάται μόνο από τις υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, αλλά κυρίως από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτές. Η προσοχή στη λεπτομέρεια, η προσωπική φροντίδα, οι αυθόρμητες χειρονομίες μπορούν να μετατρέψουν μία διαμονή σε πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία.
Για τον Όμιλο Sani/Ikos, έναν από τους κορυφαίους και πολυβραβευμένους ομίλους πολυτελούς φιλοξενίας στη Μεσόγειο, αυτή η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με βαθιές ρίζες στην αυθεντική ελληνική φιλοξενία, αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της ταυτότητάς του και σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η συστηματική επένδυση στην εκπαίδευση των ανθρώπων του, καθώς και στις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύει παράλληλα τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, υποστηρίζει το έργο των εργαζομένων και συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας φιλοξενίας.
Η ποιότητα της εξυπηρέτησης και η ζεστή, προσωπική φιλοξενία αποτυπώνονται και στις αξιολογήσεις των επισκεπτών: το 2025, ο δείκτης σύστασης πελατών (Net Promoter Score) έφτασε στο 91,88 -μία κορυφαίου επιπέδου επίδοση- βάσει περισσότερων από 20.000 απαντήσεων.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Στην πολυτελή φιλοξενία, η εξαιρετική εμπειρία του επισκέπτη δεν εξαρτάται μόνο από τις υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, αλλά κυρίως από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτές. Η προσοχή στη λεπτομέρεια, η προσωπική φροντίδα, οι αυθόρμητες χειρονομίες μπορούν να μετατρέψουν μία διαμονή σε πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία.
Για τον Όμιλο Sani/Ikos, έναν από τους κορυφαίους και πολυβραβευμένους ομίλους πολυτελούς φιλοξενίας στη Μεσόγειο, αυτή η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με βαθιές ρίζες στην αυθεντική ελληνική φιλοξενία, αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της ταυτότητάς του και σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η συστηματική επένδυση στην εκπαίδευση των ανθρώπων του, καθώς και στις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύει παράλληλα τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, υποστηρίζει το έργο των εργαζομένων και συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας φιλοξενίας.
Η ποιότητα της εξυπηρέτησης και η ζεστή, προσωπική φιλοξενία αποτυπώνονται και στις αξιολογήσεις των επισκεπτών: το 2025, ο δείκτης σύστασης πελατών (Net Promoter Score) έφτασε στο 91,88 -μία κορυφαίου επιπέδου επίδοση- βάσει περισσότερων από 20.000 απαντήσεων.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
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