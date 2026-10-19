Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Μπαρτσελόνα: Το νέο αστέρι του Χάνσι Φλικ είναι ο Άλεξ Κάμπος
Μπαρτσελόνα: Το νέο αστέρι του Χάνσι Φλικ είναι ο Άλεξ Κάμπος
Ο Χάνσι Φλικ πήρε στην αποστολή της Μπαρτσελόνα για το παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν ακόμα ένα παιδί από τη δεύτερη ομάδα
Για τον Χάνσι Φλικ είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσει τα ταλέντα που υπάρχουν στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα και μέχρι τώρα το κάνει με μεγάλη επιτυχία και δείχνει διάθεση να το συνεχίσει αυτό και το προσεχές διάστημα.
Συγκεκριμένα για το παιχνίδι της Τρίτης (20/10) με την Παρί Σεν Ζερμέν και δεδομένο ότι θα απουσιάσουν οι Κουντέ και Γκαρθία πήρε στην αποστολή τον νεαρό Άλεξ Κάμπος, τον οποίο έχει βασικό ο Τζουλιάνο Μπελέτι στη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα.
Ο Κάμπος έχει γεννηθεί στην Αϊτόνα και στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2021 από την Ατλέτικο Σέγκρε. Ο 18χρονος έκανε το επίσημο ντεμπούτο του τη σεζόν 2025-2026 και συγκεκριμένα στις 28 Σεπτεμβρίου 2025.
Ο 18χρονος αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας και χρησιμοποιεί το δεξί του πόδι, ενώ έχει τη δυνατότητα να παίξει και στη μεσαία γραμμή. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ένας από τους πιο υποσχόμενους αμυντικούς της ακαδημίας της Μπαρτσελόνα.
Την τρέχουσα σεζόν έχει παίξει βασικός και στα επτά παιχνίδια της δεύτερης ομάδας της Μπαρτσελόνα και έχει σκοράρει και μία φορά. Τον περασμένο Ιούλιο ανανέωσε το συμβόλαιο του με τους Καταλανούς έως το 2029 με οψιόν γι’ ακόμα μία σεζόν. Ξεχωρίζει για την κυριαρχία του στον αέρα και στις δύο πλευρές του γηπέδου, αλλά και για την αποφασιστικότητα του στα τάκλιν.
Συγκεκριμένα για το παιχνίδι της Τρίτης (20/10) με την Παρί Σεν Ζερμέν και δεδομένο ότι θα απουσιάσουν οι Κουντέ και Γκαρθία πήρε στην αποστολή τον νεαρό Άλεξ Κάμπος, τον οποίο έχει βασικό ο Τζουλιάνο Μπελέτι στη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα.
Ο Κάμπος έχει γεννηθεί στην Αϊτόνα και στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2021 από την Ατλέτικο Σέγκρε. Ο 18χρονος έκανε το επίσημο ντεμπούτο του τη σεζόν 2025-2026 και συγκεκριμένα στις 28 Σεπτεμβρίου 2025.
Ο 18χρονος αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας και χρησιμοποιεί το δεξί του πόδι, ενώ έχει τη δυνατότητα να παίξει και στη μεσαία γραμμή. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ένας από τους πιο υποσχόμενους αμυντικούς της ακαδημίας της Μπαρτσελόνα.
Την τρέχουσα σεζόν έχει παίξει βασικός και στα επτά παιχνίδια της δεύτερης ομάδας της Μπαρτσελόνα και έχει σκοράρει και μία φορά. Τον περασμένο Ιούλιο ανανέωσε το συμβόλαιο του με τους Καταλανούς έως το 2029 με οψιόν γι’ ακόμα μία σεζόν. Ξεχωρίζει για την κυριαρχία του στον αέρα και στις δύο πλευρές του γηπέδου, αλλά και για την αποφασιστικότητα του στα τάκλιν.
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