Νεκρός 36χρονος κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου, τον εντόπισαν συγκρατούμενοί του
ΕΛΛΑΔΑ
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Νεκρός 36χρονος κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου, τον εντόπισαν συγκρατούμενοί του

Εξέτιε ποινή κάθειρξης για διακίνηση μεταναστών

Νεκρός 36χρονος κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου, τον εντόπισαν συγκρατούμενοί του
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Νεκρός στις τουαλέτες των φυλακών Μαλανδρίνου εντοπίστηκε ένας 36χρονος κρατούμενος, υπήκοος Τουρκίας το απόγευμα της Πέμπτης (15/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, τον 36χρονο εντόπισαν συγκρατούμενοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Ο κρατούμενος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με αυτοσχέδιο βρόχο, και μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρείο των φυλακών.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 36χρονος εξέτιε ποινή κάθειρξης για παράνομη μεταφορά και διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.

Την προανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
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