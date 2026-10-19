Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Νεκρός 36χρονος κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου, τον εντόπισαν συγκρατούμενοί του
Νεκρός 36χρονος κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου, τον εντόπισαν συγκρατούμενοί του
Εξέτιε ποινή κάθειρξης για διακίνηση μεταναστών
Νεκρός στις τουαλέτες των φυλακών Μαλανδρίνου εντοπίστηκε ένας 36χρονος κρατούμενος, υπήκοος Τουρκίας το απόγευμα της Πέμπτης (15/10).
Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, τον 36χρονο εντόπισαν συγκρατούμενοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
Ο κρατούμενος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με αυτοσχέδιο βρόχο, και μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρείο των φυλακών.
Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ο 36χρονος εξέτιε ποινή κάθειρξης για παράνομη μεταφορά και διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.
Την προανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, τον 36χρονο εντόπισαν συγκρατούμενοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
Ο κρατούμενος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με αυτοσχέδιο βρόχο, και μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρείο των φυλακών.
Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ο 36χρονος εξέτιε ποινή κάθειρξης για παράνομη μεταφορά και διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.
Την προανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα