Επενδύοντας στους ανθρώπους και στις δεξιότητες που οδηγούν την τεχνολογική εξέλιξη

Η μετάβαση της μεταλλευτικής βιομηχανίας στη νέα ψηφιακή εποχή, αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παραγωγικές διαδικασίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες απαιτήσεις, για τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζομένων