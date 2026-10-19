Επενδύοντας στους ανθρώπους και στις δεξιότητες που οδηγούν την τεχνολογική εξέλιξη
Επενδύοντας στους ανθρώπους και στις δεξιότητες που οδηγούν την τεχνολογική εξέλιξη
Η μετάβαση της μεταλλευτικής βιομηχανίας στη νέα ψηφιακή εποχή, αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παραγωγικές διαδικασίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες απαιτήσεις, για τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζομένων
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Για την Ελληνικός Χρυσός, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής της στρατηγικής, με την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής να συνδυάζεται με τη συστηματική εκπαίδευση και εξέλιξη των ανθρώπων της.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Σκουριές, όπου η ενσωμάτωση ψηφιακών συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού προβλέφθηκε ήδη από τον αρχικό σχεδιασμό, του νέου μεταλλευτικού έργου. Αντίστοιχα και στην Ολυμπιάδα, αξιοποιούνται σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, οι οποίες αναβαθμίζουν την εκτέλεση των εργασιών, ενισχύοντας την ακρίβεια, την ασφάλεια και την παραγωγικότητα. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά τη μετάβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, από ένα παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας, που βασιζόταν κυρίως στην ανθρώπινη εμπειρία και στην εκ των υστέρων αντιμετώπιση προβλημάτων, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, όπου τα δεδομένα υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.
Μέσω ψηφιακών συστημάτων και εξειδικευμένων λογισμικών, είναι πλέον δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας του κινητού και σταθερού εξοπλισμού, ο εντοπισμός αποκλίσεων και η έγκαιρη προσαρμογή των εργασιών βάσει του παραγωγικού σχεδιασμού. Παράλληλα, η ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακού ελέγχου και συντονισμού των εργασιών στο μεταλλείο, δημιουργεί νέες δυνατότητες για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Για την Ελληνικός Χρυσός, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής της στρατηγικής, με την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής να συνδυάζεται με τη συστηματική εκπαίδευση και εξέλιξη των ανθρώπων της.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Σκουριές, όπου η ενσωμάτωση ψηφιακών συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού προβλέφθηκε ήδη από τον αρχικό σχεδιασμό, του νέου μεταλλευτικού έργου. Αντίστοιχα και στην Ολυμπιάδα, αξιοποιούνται σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, οι οποίες αναβαθμίζουν την εκτέλεση των εργασιών, ενισχύοντας την ακρίβεια, την ασφάλεια και την παραγωγικότητα. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά τη μετάβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, από ένα παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας, που βασιζόταν κυρίως στην ανθρώπινη εμπειρία και στην εκ των υστέρων αντιμετώπιση προβλημάτων, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, όπου τα δεδομένα υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.
Μέσω ψηφιακών συστημάτων και εξειδικευμένων λογισμικών, είναι πλέον δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας του κινητού και σταθερού εξοπλισμού, ο εντοπισμός αποκλίσεων και η έγκαιρη προσαρμογή των εργασιών βάσει του παραγωγικού σχεδιασμού. Παράλληλα, η ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακού ελέγχου και συντονισμού των εργασιών στο μεταλλείο, δημιουργεί νέες δυνατότητες για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
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