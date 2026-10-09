Wall Street: Ανοδική αντίδραση με οδηγό την τεχνολογία – Υψηλές προσδοκίες για τα εταιρικά αποτελέσματα

Εβδομαδιαία άνοδος για όλους τους δείκτες με την αγορά να αφήνει πίσω τις αμφιβολίες για το AI trade - Το βλέμμα στην περίοδο αποτελεσμάτων γ' τριμήνου με εκτιμήσεις για μέση αύξηση 25% στα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 - Αγκάθι οι πιέσεις στα νοικοκυριά