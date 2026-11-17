Επιχειρήσεις, επιστημονικές ομάδες και επαγγελματίες του κλάδου βραβεύθηκαν για τις επιδόσεις τους στην ποιότητα, την ασφάλεια τροφίμων, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, κατά την τέταρτη διοργάνωση του θεσμού στη Θεσσαλονίκη.











Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, επιστημόνων και στελεχών της αγοράς πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, η τέταρτη τελετή απονομής των Food Experts’ Awards (FEA) 2026. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρέθηκαν οι επιχειρήσεις, τα προϊόντα και οι επαγγελματίες που διακρίθηκαν σε κρίσιμους τομείς για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, από την ποιότητα και την ασφάλεια έως την τεχνολογική καινοτομία και τη βιώσιμη παραγωγή. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Cibum.gr, στο περίπτερο 8 της ΔΕΘ–HELEXPO, στο πλαίσιο της έκθεσης Food & Drinks by Detrop , συγκεντρώνοντας εκπροσώπους παραγωγικών επιχειρήσεων, εργαστηρίων, φορέων πιστοποίησης και εταιρειών εξειδικευμένων υπηρεσιών.







Τη φετινή διοργάνωση υποστήριξαν επιχειρήσεις και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση, τις εργαστηριακές αναλύσεις και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τη βιομηχανία τροφίμων. Μεταξύ των χορηγών και υποστηρικτών περιλαμβάνονταν οι Q-CERT, ISOLAB, TÜV NORD Hellas, TÜV AUSTRIA Hellas, NBIS, Tsakalidis Analysis & Testing, QACS, EUROFINS Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών και Swiss Approval. Η ΔΕΘ–HELEXPO συμμετείχε ως Hosting Partner, φιλοξενώντας την εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της. Η παρουσία φορέων από διαφορετικούς τομείς της αλυσίδας παραγωγής, ελέγχου και πιστοποίησης ανέδειξε τον διευρυμένο χαρακτήρα των βραβείων, τα οποία δεν περιορίζονται στην ανάδειξη τελικών προϊόντων, αλλά περιλαμβάνουν και τις επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη λειτουργία της βιομηχανίας τροφίμων. Μετά την ολοκλήρωση των απονομών ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και να διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας.



Η συνάντηση λειτούργησε παράλληλα ως χώρος επαγγελματικής δικτύωσης, φέρνοντας σε επαφή στελέχη παραγωγικών επιχειρήσεων με εκπροσώπους εργαστηρίων, οργανισμών πιστοποίησης και παρόχων υπηρεσιών. Με την ολοκλήρωση της τέταρτης διοργάνωσης, τα Food Experts’ Awards συνέχισαν την παρουσία τους ως θεσμός αναγνώρισης επαγγελματικών και επιχειρηματικών επιδόσεων σε έναν κλάδο όπου η ασφάλεια, η ποιότητα, η επιστημονική τεκμηρίωση και η καινοτομία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας.



Τα βραβεία ανά κατηγορία:

• Food safety culture stand aut:



• Greta food media performer:

Γιώργος Γουργουλέτης, για την ιστοσελίδα και τα podcasts επιστημονικής επικοινωνίας SCIENCE ME, Μιλτιάδης Μπαντινάκης, ιδιοκτήτης της Quality Awards Συμβουλευτικής, για το podcast «So… What is your business?».

Best in taste- Custimers' choice

• Γευσήνους: Χωριάτικη Γαλατόπιτα με Φρέσκο Γάλα, Κοντοσούβλι Κοτόπουλο με χωριάτικο κουσκούς, πιπεριές Φλωρίνης, πράσινες πιπεριές, καρότο και ντιπ γιαουρτιού, Thai Salad με σπαγγέτι, σάλτσα σόγιας, κοτόπουλο, γλυκιά σάλτσα τσίλι και φρέσκες πιπεριές, καθώς και Chicken & Egg Panini της Golden Sandwich με κοτόπουλο, μπέικον, scrambled eggs και γαλλική σάλτσα.

Κλείσιμο

• ΘΕΟΝΗ: Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ και Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ.

• ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δέκα προϊόντα της σειράς ΑΒ Ελληνική Γη: Καλαθάκι Λήμνου ΠΟΠ, Κατσικίσιο σε Άλμη, Κασέρι ΠΟΠ Λέσβου, Μυζήθρα Κούρουπας, Μανούρι ΠΟΠ, Απάκι Κρήτης, Λουκάνικα Καρδίτσας, Σύγκλινο Μάνης, Σάλτσα Ψητή Πιπεριά/Ντομάτα/Βασιλικός και Σάλτσα Ψητή Πιπεριά & Ντομάτα Πικάντικη.

• OPTIMA: Πικάντικη Αλειφωτή ΗΠΕΙΡΟΣ.

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, επιστημόνων και στελεχών της αγοράς πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, η τέταρτη τελετή απονομής των Food Experts’ Awards (FEA) 2026. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρέθηκαν οι επιχειρήσεις, τα προϊόντα και οι επαγγελματίες που διακρίθηκαν σε κρίσιμους τομείς για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, από την ποιότητα και την ασφάλεια έως την τεχνολογική καινοτομία και τη βιώσιμη παραγωγή. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Cibum.gr, στο περίπτερο 8 της ΔΕΘ–HELEXPO, στο πλαίσιο της έκθεσης Food & Drinks by Detrop , συγκεντρώνοντας εκπροσώπους παραγωγικών επιχειρήσεων, εργαστηρίων, φορέων πιστοποίησης και εταιρειών εξειδικευμένων υπηρεσιών.Την παρουσίαση της τελετής ανέλαβε η δημοσιογράφος και αρχισυντάκτρια του Cibum.gr, Ελένη Τσαγκά, ενώ την έναρξη κήρυξε ο Νίκος Γδοντέλης, διευθύνων σύμβουλος της AG ADVENT Συμβουλευτικής, συνιδρυτής του Cibum.gr, εμπνευστής των Food Experts’ Awards και επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής. Οι απονομές κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, αναδεικνύοντας επιδόσεις στην ασφάλεια τροφίμων, τη διασφάλιση ποιότητας, την καινοτομία, την εκπαίδευση, τη βιωσιμότητα και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η κατηγορία Best in Taste – Customers’ Choice, στην οποία οι διακρίσεις προκύπτουν από επιστημονικά οργανωμένες αισθητηριακές δοκιμές, με τη συμμετοχή της TÜV AUSTRIA LABS ως testing partner. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποσκοπεί στην αξιολόγηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων με συστηματική μεθοδολογία. Στο πλαίσιο της τελετής απονεμήθηκαν επίσης δύο τιμητικές διακρίσεις. Το Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» τιμήθηκε για το κοινωνικό του έργο, ενώ ο Δρ. Ιωάννης Τσιλφίδης βραβεύθηκε για την πολυετή προσφορά του στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων στην Ελλάδα.Τη φετινή διοργάνωση υποστήριξαν επιχειρήσεις και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση, τις εργαστηριακές αναλύσεις και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τη βιομηχανία τροφίμων. Μεταξύ των χορηγών και υποστηρικτών περιλαμβάνονταν οι Q-CERT, ISOLAB, TÜV NORD Hellas, TÜV AUSTRIA Hellas, NBIS, Tsakalidis Analysis & Testing, QACS, EUROFINS Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών και Swiss Approval. Η ΔΕΘ–HELEXPO συμμετείχε ως Hosting Partner, φιλοξενώντας την εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της. Η παρουσία φορέων από διαφορετικούς τομείς της αλυσίδας παραγωγής, ελέγχου και πιστοποίησης ανέδειξε τον διευρυμένο χαρακτήρα των βραβείων, τα οποία δεν περιορίζονται στην ανάδειξη τελικών προϊόντων, αλλά περιλαμβάνουν και τις επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη λειτουργία της βιομηχανίας τροφίμων. Μετά την ολοκλήρωση των απονομών ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και να διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας.Η συνάντηση λειτούργησε παράλληλα ως χώρος επαγγελματικής δικτύωσης, φέρνοντας σε επαφή στελέχη παραγωγικών επιχειρήσεων με εκπροσώπους εργαστηρίων, οργανισμών πιστοποίησης και παρόχων υπηρεσιών. Με την ολοκλήρωση της τέταρτης διοργάνωσης, τα Food Experts’ Awards συνέχισαν την παρουσία τους ως θεσμός αναγνώρισης επαγγελματικών και επιχειρηματικών επιδόσεων σε έναν κλάδο όπου η ασφάλεια, η ποιότητα, η επιστημονική τεκμηρίωση και η καινοτομία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας.Pomfarm, ΓΡΗΓΟΡΗΣ.Γιώργος Γουργουλέτης, για την ιστοσελίδα και τα podcasts επιστημονικής επικοινωνίας SCIENCE ME, Μιλτιάδης Μπαντινάκης, ιδιοκτήτης της Quality Awards Συμβουλευτικής, για το podcast «So… What is your business?».• Γευσήνους: Χωριάτικη Γαλατόπιτα με Φρέσκο Γάλα, Κοντοσούβλι Κοτόπουλο με χωριάτικο κουσκούς, πιπεριές Φλωρίνης, πράσινες πιπεριές, καρότο και ντιπ γιαουρτιού, Thai Salad με σπαγγέτι, σάλτσα σόγιας, κοτόπουλο, γλυκιά σάλτσα τσίλι και φρέσκες πιπεριές, καθώς και Chicken & Egg Panini της Golden Sandwich με κοτόπουλο, μπέικον, scrambled eggs και γαλλική σάλτσα.• ΑΤΤΙΚΗ Μελισσοκομική Εταιρεία – Αλέξανδρος Πίττας ΑΕΒΕ: Ελληνικό Μέλι ΑΤΤΙΚΗ Ελάτης.• ΘΕΟΝΗ: Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ και Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ.• ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δέκα προϊόντα της σειράς ΑΒ Ελληνική Γη: Καλαθάκι Λήμνου ΠΟΠ, Κατσικίσιο σε Άλμη, Κασέρι ΠΟΠ Λέσβου, Μυζήθρα Κούρουπας, Μανούρι ΠΟΠ, Απάκι Κρήτης, Λουκάνικα Καρδίτσας, Σύγκλινο Μάνης, Σάλτσα Ψητή Πιπεριά/Ντομάτα/Βασιλικός και Σάλτσα Ψητή Πιπεριά & Ντομάτα Πικάντικη.• OPTIMA: Πικάντικη Αλειφωτή ΗΠΕΙΡΟΣ.

• ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: Δύο προϊόντα της σειράς «Ας Μαγειρέψουμε».

• ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Ζυμαρικά ΜΑΚΒΕΛ Νο 6 χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.

• MEDBEST: Mandarin Spritz Olives.

• Barista Pro: GIA…GIAMAS.

• ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ: Σπαγγέτι Ολικής Άλεσης Νο 6.



• Excellence in farm to fork approach :

AGROSOULI, για τις επιτραπέζιες ελιές της.

• Excellent training program for food professionals or food handler:

ΓΡΗΓΟΡΗΣ, για το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης χειριστών τροφίμων. Electra Hotels & Resorts, για το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης χειριστών τροφίμων. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Safe Eat – TÜV NORD Hellas, για το πρόγραμμα X-FSMS. TÜV NORD Hellas – Social Food, για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Food Safety Ethics.

• Food product integrity stand out:

ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ, για τις πρακτικές διασφάλισης της ακεραιότητας των προϊόντων της.

• Top natural / bio:

AGROSOULI για τις επιτραπέζιες ελιές της, και Pomfarm για τα προϊόντα αυγών.

• Top custiner centricity:

ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Electra Hotels & Resorts και Pomfarm, για τις πρακτικές εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελατών.

• Top food sector software or app:

ΤΕΚΜΩΝ και digiTASK, για τις ψηφιακές εφαρμογές και λύσεις λογισμικού τους στον κλάδο τροφίμων.

• Food brand marketing stand out:

ΚΡΙ ΚΡΙ, για το Μουσείο Παγωτού.

• Excellent science in business approach :

ECOLAB και Seraclean, για την αξιοποίηση επιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

• Loyalty to tradition:

Οικογένεια Ιωακειμίδη, για τους παραδοσιακούς κουραμπιέδες Νέας Καρβάλης και τη διατήρηση συνταγών ζαχαροπλαστικής από γενιά σε γενιά.

• Excellence in promoting sustainability:

ECOLAB και ΓΡΗΓΟΡΗΣ, για τις πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

• Top packaging design:

Οικογένεια Ιωακειμίδη, για τον σχεδιασμό των συσκευασιών κουραμπιέδων.

• Top food packing performer :

EPSH ΑΒΕΕ, μέλος του ομίλου Ε. Παΐρης, για τη δραστηριότητά της στον τομέα της συσκευασίας.

• Great vegan's choice:

ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ, για την ενσωμάτωση vegan επιλογών στις προτάσεις γευμάτων της.

• Clean label :

AGROSOULI, για τις επιτραπέζιες ελιές της.

Food innovation stadd out:

• ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ:

Σειρά προϊόντων «Ας Μαγειρέψουμε».

• ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC:

Ειδική σειρά ζυμαρικών ΜΑΚΒΕΛ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.

• ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ:

Τέσσερα προϊόντα τεχνολογίας τροφίμων: Μ01 – Σταθεροποιητής για Μπιφτέκι, W20 – Σταθεροποιητής Γύρου Χοιρινού, Σταθεροποιητής Γύρου Κοτόπουλου και Τρυφεροποιητής για Σουβλάκι.

• ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ – Εργοστάσιο Γάλακτος Τρικάλων:

Βιολειτουργικό φρέσκο γάλα ΤΡΙΚΚΗ ΒΩ. Η εταιρεία εμφανίζεται στις οδηγίες παραλαβής, αλλά όχι στην αρχική ανακοίνωση των νικητών.

• Superfood

Τζίτζιφα Τζαβέλα, για τα Τζίτζιφα Τσιπς.

• Top quality control machinery: Romer Labs Diagnostics, για τον εξοπλισμό ανίχνευσης μυκοτοξινών.

• Top food sector support services : ECOLAB, Ε. ΠΑΙΡΗΣ ΑΒΕΕ και Seraclean, για τις υπηρεσίες και τις λύσεις υποστήριξης της βιομηχανίας τροφίμων

• Food service concept stand out: AIRCANTEEN, για την εξυπηρέτηση στα καταστήματά της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ, για το έργο αυτόματων πωλητών Quick and Fresh. FITNESS MEALS

• Top food e-shop: eFOOD MARKET και FITNESS MEALS, για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και παραγγελιών τους.

17.11.2026, 19:02