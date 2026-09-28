Κατοικίες Bugatti: Από τα υπερ-αυτοκίνητα στα υπερ-ακίνητα
Κατοικίες Bugatti: Από τα υπερ-αυτοκίνητα στα υπερ-ακίνητα
Η Bugatti περνά από τους τέσσερις τροχούς στους τέσσερις τοίχους, μεταφέροντας στο real estate όλα όσα συνοδεύουν το όνομά της: σχεδίαση, αποκλειστικότητα και, αναπόφευκτα, πολλά μηδενικά
Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα όταν έχεις πραγματικά πολλά χρήματα: κάποια στιγμή περιορίζονται τα πράγματα που μπορείς να αγοράσεις για να το δείξεις. Το ακριβό ρολόι υπάρχει, το yacht επίσης, η συλλογή αυτοκινήτων έχει ξεπεράσει προ πολλού τις πραγματικές ανάγκες μετακίνησης και μία Bugatti στο γκαράζ, όσο παράλογο κι αν ακούγεται, αρχίζει να γίνεται κάπως passe. Η λύση που προτείνει τώρα η γαλλική εταιρεία είναι απλή: μαζί με την Bugatti μπορείς να αποκτήσεις και το σπίτι της Bugatti. Ή, ακριβέστερα, ένα διαμέρισμα στα νέα Bugatti Residences Miami.
Tο πρώτο οικιστικό project της Βugatti στις ΗΠΑ
Tο συγκρότημα θα είναι το πρώτο κτίριο κατοικιών της εταιρίας στις ΗΠΑ μετά το αντίστοιχο εγχείρημα στο Ντουμπάι. Θα κατασκευαστεί στο Brickell, σε ένα από τα τελευταία διαθέσιμα waterfront οικόπεδα της περιοχής, δίπλα στον Miami River και με πρόσβαση προς το Biscayne Bay. Το σχέδιο προβλέπει έναν πύργο 60 ορόφων με 183 κατοικίες και τέσσερα μεγάλα penthouses, ενώ η συνολική αξία της ανάπτυξης υπολογίζεται περίπου στα 650 εκατ. δολάρια. Την ανάπτυξη έχουν αναλάβει η Prosper Group και η βελγική Versluys Group, την αρχιτεκτονική η Brandon Haw Architecture και τους εσωτερικούς χώρους η Yabu Pushelberg.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Tο πρώτο οικιστικό project της Βugatti στις ΗΠΑ
Tο συγκρότημα θα είναι το πρώτο κτίριο κατοικιών της εταιρίας στις ΗΠΑ μετά το αντίστοιχο εγχείρημα στο Ντουμπάι. Θα κατασκευαστεί στο Brickell, σε ένα από τα τελευταία διαθέσιμα waterfront οικόπεδα της περιοχής, δίπλα στον Miami River και με πρόσβαση προς το Biscayne Bay. Το σχέδιο προβλέπει έναν πύργο 60 ορόφων με 183 κατοικίες και τέσσερα μεγάλα penthouses, ενώ η συνολική αξία της ανάπτυξης υπολογίζεται περίπου στα 650 εκατ. δολάρια. Την ανάπτυξη έχουν αναλάβει η Prosper Group και η βελγική Versluys Group, την αρχιτεκτονική η Brandon Haw Architecture και τους εσωτερικούς χώρους η Yabu Pushelberg.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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