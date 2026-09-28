Κατοικίες Bugatti: Από τα υπερ-αυτοκίνητα στα υπερ-ακίνητα

Η Bugatti περνά από τους τέσσερις τροχούς στους τέσσερις τοίχους, μεταφέροντας στο real estate όλα όσα συνοδεύουν το όνομά της: σχεδίαση, αποκλειστικότητα και, αναπόφευκτα, πολλά μηδενικά