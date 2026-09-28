«Μην αντιμετωπίζετε τους πάντες το ίδιο» – Η μέθοδος ηγεσίας που λειτουργεί
«Μην αντιμετωπίζετε τους πάντες το ίδιο» – Η μέθοδος ηγεσίας που λειτουργεί
Ένας εργαζόμενος χρειάζεται σαφείς οδηγίες, ένας άλλος ενθάρρυνση και ένας τρίτος μεγαλύτερη αυτονομία
Δύο εργαζόμενοι αναλαμβάνουν την ίδια ευθύνη. Ο πρώτος έχει πολυετή εμπειρία και ξέρει πώς να προχωρήσει. Ο δεύτερος δοκιμάζεται για πρώτη φορά και αναζητά ένα σημείο εκκίνησης. Αν ο προϊστάμενος τους δώσει ακριβώς τις ίδιες οδηγίες, τον ίδιο χρόνο και την ίδια ελευθερία κινήσεων, πόσο δίκαιη θα είναι τελικά η αντιμετώπισή τους; Η συμβουλή «να φέρεσαι σε όλους με τον ίδιο τρόπο» ακούγεται εύλογη. Εκφράζει την επιθυμία για αμεροληψία, ίσες ευκαιρίες και αποφυγή ευνοιοκρατίας. Στην καθημερινή λειτουργία μιας ομάδας, ωστόσο, οι άνθρωποι ξεκινούν από διαφορετικά επίπεδα γνώσης και αυτοπεποίθησης. Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, χρειάζονται διαφορετική υποστήριξη.
Η καθοδήγηση χρειάζεται να προσαρμόζεται τόσο στις απαιτήσεις της εργασίας όσο και στην εμπειρία και την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου που την αναλαμβάνει. Στην καθημερινότητα μιας ομάδας συναντάμε τέσσερις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, καθεμία από τις οποίες απαιτεί διαφορετική υποστήριξη από τον προϊστάμενο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η καθοδήγηση χρειάζεται να προσαρμόζεται τόσο στις απαιτήσεις της εργασίας όσο και στην εμπειρία και την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου που την αναλαμβάνει. Στην καθημερινότητα μιας ομάδας συναντάμε τέσσερις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, καθεμία από τις οποίες απαιτεί διαφορετική υποστήριξη από τον προϊστάμενο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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