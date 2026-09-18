Microdramas: Οι τηλεοπτικές σειρές των 120 δευτερολέπτων
Microdramas: Οι τηλεοπτικές σειρές των 120 δευτερολέπτων
Η ψηφιακή εξέλιξη της παραδοσιακής σαπουνόπερας προσαρμοσμένης στους γρήγορους ρυθμούς των social media εξελίσσεται πλέον σε μια παγκόσμια βιομηχανία δισεκατομμυρίων δολαρίων
Το 2022 ο Joey Jia, Κινέζος επιχειρηματίας της τεχνολογίας και επικεφαλής της Crazy Maple Studio, δήλωνε εντυπωσιασμένος από μια ιδέα που ξετρέλαινε το νεανικό κοινό της πατρίδας του. Ήταν ένα νέο μοντέλο τηλεοπτικής αφήγησης. Σαπουνόπερες για κινητά τηλέφωνα, όπου κάθε επεισόδιο δεν διαρκούσε περισσότερο από δύο λεπτά. Ο δαιμόνιος Jia σκέφτηκε πως θα μπορούσε να γίνει ο “ταχυδρόμος” αυτού του μοντέλου από την Ασία στη Δύση. Το προϊόν του δεν ήταν ακριβώς τηλεόραση. Και ήταν, σίγουρα, κάτι περισσότερο από TikTok βίντεο.
Πρόκειται για κανονικές μυθοπλαστικές σειρές, με χαρακτήρες, έρωτες, προδοσίες, μυστικά και ανατροπές, αλλά με επεισόδια πρωτόγνωρα μικρής διάρκειας. Τα microdramas είναι παραγωγές με όρους κανονικής τηλεοπτικής σειράς. Η φυσική τους οθόνη, όμως, δεν είναι εκείνη της τηλεόρασης αλλά εκείνη του κινητού.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πρόκειται για κανονικές μυθοπλαστικές σειρές, με χαρακτήρες, έρωτες, προδοσίες, μυστικά και ανατροπές, αλλά με επεισόδια πρωτόγνωρα μικρής διάρκειας. Τα microdramas είναι παραγωγές με όρους κανονικής τηλεοπτικής σειράς. Η φυσική τους οθόνη, όμως, δεν είναι εκείνη της τηλεόρασης αλλά εκείνη του κινητού.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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