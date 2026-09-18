ONYX: Πώς σχεδιάζει το νέο resort των 387 εκατ. ευρώ στην Κασσάνδρα – Τέλος 2027 η κατασκευή
ONYX: Πώς σχεδιάζει το νέο resort των 387 εκατ. ευρώ στην Κασσάνδρα – Τέλος 2027 η κατασκευή
«Δεν χτίζουμε ένα ακόμη resort, αλλά ένα οικοσύστημα που συνδυάζει περισσότερα», δήλωσε χθες στο πλαίσιο της σχετικής παρουσίασης στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών ο διευθύνων σύμβουλος κ. Λεωνίδας Ζησιάδης
Σε ένα χρόνο από σήμερα, φθινόπωρο ή τέλος του 2027, πρόκειται να ξεκινήσει η κύρια κατασκευαστική φάση της νέας επένδυσης 387 εκατ. ευρώ στη Χαλκιδική από την ONYX Τουριστική, με ορίζοντα σταδιακής ολοκλήρωσης τα πέντε χρόνια.
«Δεν χτίζουμε ένα ακόμη resort, αλλά ένα οικοσύστημα που συνδυάζει περισσότερα», δήλωσε χθες στο πλαίσιο της σχετικής παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ο διευθύνων σύμβουλος Λεωνίδας Ζησιάδης, προσθέτοντας ότι το βασικό χρηματοδοτικό σκέλος του έργου είναι ήδη συμβασιοποιημένο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
«Δεν χτίζουμε ένα ακόμη resort, αλλά ένα οικοσύστημα που συνδυάζει περισσότερα», δήλωσε χθες στο πλαίσιο της σχετικής παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ο διευθύνων σύμβουλος Λεωνίδας Ζησιάδης, προσθέτοντας ότι το βασικό χρηματοδοτικό σκέλος του έργου είναι ήδη συμβασιοποιημένο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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