Τα μέτρα και ο δύσκολος χειμώνας, τι είπε ο Κ.Μ (και τι όχι), οι μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ και του ΠΑΟΚ, έρχεται super deal στην τεχνολογία, βρέχει δισ. σήμερα στο ΧΑ

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Λεπτομέρειες θα διαβάσατε για τα μέτρα ενίσχυσης, αν και οι περισσότερες θα δοθούν την άλλη εβδομάδα. Εγώ θα σημειώσω μερικά βασικά, πρώτον ότι δεν θα βάλει για τρίτη φορά έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια, όπως θα κάνουν άλλες χώρες της ΕΕ. Και αυτό γιατί… το τρις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού γιατί έχουμε και εκλογές, αλλά για να αφήσω το χιούμορ δεν θα ήταν ούτε σωστό, ούτε δίκαιο επιχειρηματικά να βάζει ένα κράτος συνεχώς έκτακτες εισφορές γιατί πλέον δεν είναι έκτακτες και γιατί παύει να λειτουργεί η έννοια του επιχειρείν, αν σε κάθε ευκαιρία το κράτος παριστάνει τον συνεταίρο μόνο στα κέρδη. Κατά τα λοιπά ο Κ.Μ στήριξε και τον Παύλο Μαρινάκη ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι είναι προσωπική η άποψή του για τα επιδόματα. Αλλά και τον Γιώργο Φλωρίδη πλήρως αφού ουσιαστικά είπε ότι η ακυβερνησία ενέχει κινδύνους και είναι πιθανή από την ώρα που κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλει να συνεργαστεί. Ευγενώς τοποθέτησε τον Καραμανλή στην κατηγορία «μη ενεργός πολιτικός – πρώην πρωθυπουργός» αλλά βέβαια δεν είναι και έτσι ακριβώς, αν και μαθαίνω ότι ο ΚΚΡ βρίσκεται ήδη σε road trip με τελικό προορισμό τη Βουδαπέστη. Για τον Κασιδιάρη ο Μητσοτάκης το πήγε μέχρι εκεί που έπρεπε, ότι δηλαδή ο νόμος που υπάρχει καλύπτει την απαγόρευση δημιουργίας κόμματος για το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά πάντως το όλο θέμα έμεινε και λίγο φλου. Τώρα, οκτώ μήνες πριν τις εκλογές, απαντήσεις πειστικές και ειλικρινείς για Βελόπουλους και Λατινοπούλου είναι λίγο δύσκολο να δώσει.Η σύσκεψη για τον Αναπτυξιακό Νόμο-Ανάμεσα στις αρκετές του υποχρεώσεις, ο Κ.Μ χθες είχε σύσκεψη στο Μ.Μ με τον Τάκη Θεοδωρικάκο και άλλους παράγοντες του Ανάπτυξης για την πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου. Το πρότζεκτ ενδιαφέρει πολύ και το Μαξίμου και το Ανάπτυξης, καθώς δίνονται λεφτά σε επιχειρήσεις που κάνουν επενδύσεις και δημιουργούν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα θετική επίδραση στο παραγωγικό μοντέλο. Σήμερα ο Θεοδωρικάκος θα βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου θα επισκεφθεί δύο σημαντικές επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στην ομπρέλα του Αναπτυξιακού, ενώ συνολικά στην Κρήτη έχουν ενταχθεί πάνω από 90 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους άνω των 266 εκατ. ευρώ, με ενισχύσεις που ξεπερνούν τα 140 εκατ. ευρώ. Πάνω από τα μισά αφορούν τη μεταποίηση, την αγροδιατροφή και τον πρωτογενή τομέα. Συνολικά, πάνω από 600 παραγωγικές επενδύσεις στη βιομηχανία, εμβέλειας πάνω από 2 δισ. ευρώ "τρέχουν" ανά τη χώρα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων από 10.000 θέσεων εργασίας.Το μέτρο Κεραμέως για τα ΤΕΑ και οι τράπεζες-Στον απόηχο του καλοκαιριού και στα απόνερα της ΔΕΘ, πέρασε στα ψιλά μία σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, καθώς το υπουργείο νομοθέτησε στα τέλη Αυγούστου τη βελτίωση του πλαισίου για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. Στόχος των αλλαγών είναι να προσφέρουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να «χτίσουν» μία δεύτερη, συμπληρωματική σύνταξη, πέραν της κρατικής, παρέχοντας σημαντικά φορολογικά κίνητρα με αυξημένα ανώτατα όρια εισφορών και χαμηλότερη φορολογία παροχών όσο αυξάνεται η ηλικία εξόδου. Με βάση τη ρύθμιση, ένας εργαζόμενος μπορεί να βάζει σε έναν λογαριασμό έως το 35% του μισθού του σε ετήσια βάση, είτε με δικά του λεφτά είτε με λεφτά του εργοδότη του. Πρακτικά, ένας εργοδότης που μπορεί να θέλει να δώσει ένα μισθολογικό benefit στον εργαζόμενο, μπορεί να το κάνει βάζοντας λεφτά σε έναν λογαριασμό του ΤΕΑ, καθώς δεν υπάρχουν εισφορές. Βεβαίως, ο εργαζόμενος δεν θα μπορεί να σηκώνει αμέσως τα λεφτά, καθώς έχουν αποταμιευτική λογική και όταν το κάνει θα έχει μια ελάχιστη επιβάρυνση της τάξης του 2,5%. Επιπλέον, με τις αλλαγές δίνεται η δυνατότητα σε εργαζόμενους μικρών επιχειρήσεων να συμμετάσχουν στα νέα «Ανοιχτά Ταμεία», για τους οποίους μέχρι πρότινος η πρόσβαση στην επαγγελματική ασφάλιση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ ένας εργαζόμενος που τυχόν αλλάξει εργασία ή επαγγελματική κατάσταση θα μπορεί να μεταφέρει τα κατοχυρωμένα δικαιώματά του από το ένα ΤΕΑ στο άλλο, χωρίς να χάνει κάτι. Μου λένε επίσης ότι σύντομα οι τράπεζες θα βγάλουν και σχετικά προϊόντα, καθώς έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα στην εξίσωση θα μπουν οι τέσσερις συστημικές και η Credia Bank, ενώ αντίστοιχο ενδιαφέρον είχε και η Optima Bank.Μεταγραφές-Στο ΠΑΣΟΚ τώρα μελετούν τις δημοσκοπήσεις αν και χθες φάγανε από τη Marc μία κρυάδα και εκτιμούν ότι ο Τσίπρας έχει ταβανιάσει για τα καλά, ενώ τα ποιοτικά στοιχεία του Νίκου είναι καλύτερα από αυτά του Αλέξη (είπαμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία). Και συνεχίζουν τις μεταγραφές ξεκινώντας σήμερα από τον Κερκυραίο ανεξάρτητο βουλευτή Αλέξανδρο Αυλωνίτη, ο οποίος θα ενταχθεί και τυπικά στην ΚΟ του κόμματος. Η κίνηση δεν έχει ενθουσιάσει τον γραμματέα της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μπιάγκη που επίσης εκλέγεται στην Κέρκυρα, αλλά τον Νίκο τον νοιάζει η μέγιστη συσπείρωση. Επόμενος στη σειρά ο Ναύαρχος Αποστολάκης, ο οποίος θα πάει για την Α' Πειραιώς και μετά βλέπουμε.Ο Τζήκας στον ΠΑΟΚ-Μένω στα του ΠΑΣΟΚ, καθώς το καλοκαίρι είχε ακουστεί έντονα ότι θα είναι υποψήφιος στην Α' Θεσσαλονίκης ο επί σειρά ετών επικεφαλής της ΔΕΘ Helexpo Τάσος Τζήκας. Εντούτοις, ο Τζήκας ανακοινώθηκε χθες από τον ΠΑΟΚ και θα έχει σημαντικό ρόλο στο εσωτερικό οργανόγραμμα της ΠΑΕ, με επίκεντρο τον μετασχηματισμό, αλλά και την ίδια τη λειτουργία του οργανισμού, σε συνεργασία με τον CEO της ομάδας Αγησίλαο Τουμαζάτο. Γενικώς, οι του ΠΑΟΚ θέλουν να βάλουν στην ομάδα έμπειρα στελέχη της αγοράς και δεν είναι λογικό να μπαίνει κάποιος σε μια ομάδα για να πολιτευτεί μετά από μερικούς μήνες, οπότε ο Τζήκας μάλλον θα μείνει... Τούμπα.Έκλεισε μεγάλη εξαγορά στον τομέα της τεχνολογίας – Επίκεινται ανακοινώσεις-Και περνάμε στα νέα της αγοράς που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πολυαναμενόμενο deal της ΔΕΗ για το data center ανακοινώθηκε χθες αλλά έρχεται και νέο deal στον τομέα της τεχνολογίας, το οποίο η αγορά δεν περιμένει. Η στήλη, όπως γνωρίζουν οι τακτικοί αναγνώστες, προτιμά να αναφέρει γεγονότα με ονοματεπώνυμο. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση θα αφήσουμε τα ονοματεπώνυμα στην άκρη, γιατί η απαράβατη αρχή του Dark Room είναι να σέβεται και να προστατεύει τις πηγές. Κι αφού δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις να αναφέρω ότι υπάρχει μεγάλο και σημαντικό deal στον τομέα της τεχνολογίας. Δεν αφορά εισηγμένες εταιρείες και είναι εξαγορά ελληνικής εταιρείας από μεγάλο ξένο παίκτη. Το τίμημα είναι σημαντικό, η συμφωνία έχει κλείσει και οι ανακοινώσεις είναι ζήτημα λίγων ημερών.Τζίρο από 2,5 δισ. έως 7,5 δισ. περιμένουν σήμερα στο ΧΑ