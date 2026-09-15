Πώς φτιάχνεται ένα χαρτονόμισμα του ευρώ; Το χαρτί, το μελάνι και το κόστος παραγωγής
Πώς φτιάχνεται ένα χαρτονόμισμα του ευρώ; Το χαρτί, το μελάνι και το κόστος παραγωγής
Η Ευρώπη ετοιμάζει τη νέα και εξελιγμένη μορφή του ευρώ. Ποια είναι, όμως, η διαδικασία παραγωγής τους;
Ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ μοιάζει με ένα κομμάτι χαρτί που… αξίζει 20 ευρώ. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι ένα μικρό βιομηχανικό προϊόν υψηλής ασφάλειας. Το οποίο πρέπει να παραχθεί, να ελεγχθεί, να μεταφερθεί, να κυκλοφορήσει, να επιστρέψει στην κεντρική τράπεζα και, όταν φθαρεί, να καταστραφεί. Τα χαρτονομίσματα του ευρώ βρέθηκαν πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού της επόμενης γενιάς των χαρτονομισμάτων του ευρώ.
Τον Ιούλιο του 2026 παρουσίασε δέκα προτάσεις που προκρίθηκαν στην τελική φάση του διαγωνισμού σχεδιασμού και έδωσε στους Ευρωπαίους τη δυνατότητα να ψηφίσουν μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου -αν θέλετε να λάβετε μέρος στην ψηφοφορία, το link είναι το εξής: https://surveys.ecb.europa.eu/10b/neweuro/. Η ΕΚΤ έχει δεσμευτεί να συνυπολογίσει τη γνώμη του κοινού. Η τελική επιλογή αναμένεται προς το τέλος του 2026. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα καινούργια χαρτονομίσματα θα εμφανιστούν στις τσέπες μας το 2027 ή το 2028.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τον Ιούλιο του 2026 παρουσίασε δέκα προτάσεις που προκρίθηκαν στην τελική φάση του διαγωνισμού σχεδιασμού και έδωσε στους Ευρωπαίους τη δυνατότητα να ψηφίσουν μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου -αν θέλετε να λάβετε μέρος στην ψηφοφορία, το link είναι το εξής: https://surveys.ecb.europa.eu/10b/neweuro/. Η ΕΚΤ έχει δεσμευτεί να συνυπολογίσει τη γνώμη του κοινού. Η τελική επιλογή αναμένεται προς το τέλος του 2026. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα καινούργια χαρτονομίσματα θα εμφανιστούν στις τσέπες μας το 2027 ή το 2028.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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