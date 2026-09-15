Πώς θα εγκαταστήσετε φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι

Υπουργική απόφαση ανοίγει τον δρόμο για μικρά plug-in συστήματα αλλά και για μπαταρίες χωρίς φωτοβολταϊκό — Τεχνικοί κανόνες έως 31 Οκτωβρίου και πλατφόρμα δήλωσης στον ΔΕΔΔΗΕ έως το τέλος του έτους