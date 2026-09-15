Πώς θα εγκαταστήσετε φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι
Πώς θα εγκαταστήσετε φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι
Υπουργική απόφαση ανοίγει τον δρόμο για μικρά plug-in συστήματα αλλά και για μπαταρίες χωρίς φωτοβολταϊκό — Τεχνικοί κανόνες έως 31 Οκτωβρίου και πλατφόρμα δήλωσης στον ΔΕΔΔΗΕ έως το τέλος του έτους
Η αυτοπαραγωγή ενέργειας επιχειρεί να μπει στην καθημερινότητα των νοικοκυριών με τη νέα υπουργική απόφαση για το net billing, η οποία θεσπίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα μικρά φωτοβολταϊκά με ρευματολήπτη, τα λεγόμενα plug-in συστήματα ή «φωτοβολταϊκά μπαλκονιού».
Παράλληλα, η απόφαση ανοίγει ένα δεύτερο παράθυρο για όσους δεν διαθέτουν φωτοβολταϊκό ή κατάλληλο χώρο για την εγκατάστασή του τόσο για οικιακή χρήση, όσο και για επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Με το νέο άρθρο 8Α ο καταναλωτής δεν παράγει ρεύμα, ωστόσο μπορεί να τοποθετήσει μεμονωμένα συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες που φορτίζουν από το δίκτυο και χρησιμοποιούνται αργότερα για την κάλυψη ιδίων αναγκών, χωρίς να επιστρέφουν ενέργεια στο σύστημα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Παράλληλα, η απόφαση ανοίγει ένα δεύτερο παράθυρο για όσους δεν διαθέτουν φωτοβολταϊκό ή κατάλληλο χώρο για την εγκατάστασή του τόσο για οικιακή χρήση, όσο και για επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Με το νέο άρθρο 8Α ο καταναλωτής δεν παράγει ρεύμα, ωστόσο μπορεί να τοποθετήσει μεμονωμένα συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες που φορτίζουν από το δίκτυο και χρησιμοποιούνται αργότερα για την κάλυψη ιδίων αναγκών, χωρίς να επιστρέφουν ενέργεια στο σύστημα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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