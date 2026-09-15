Αδριανός Γολέμης: Οι ελληνικές καινοτομίες που μπορεί να ταξιδέψουν μαζί του στο Διάστημα
Αδριανός Γολέμης: Οι ελληνικές καινοτομίες που μπορεί να ταξιδέψουν μαζί του στο Διάστημα
Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης μιλά για τις προτάσεις που αξιολογούνται για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, το αποτύπωμα της αποστολής στην Ελλάδα και τον φόβο πριν από το μεγάλο ταξίδι του 2027
Μια ελληνική καινοτομία που θα δοκιμαστεί με επιτυχία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέες διεθνείς συνεργασίες και θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Σε αυτό το ουσιαστικό αποτύπωμα, πέρα από τον ισχυρό συμβολισμό της ιστορικής πρωτιάς, προσβλέπει ο Αδριανός Γολέμης, ο γιατρός διαστημικών αποστολών της ESA που εκπαιδεύεται για να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης.
Ερευνητικές προτάσεις και τεχνολογικές επιδείξεις από ελληνικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη υπό αξιολόγηση από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Ο κ. Γολέμης επιβεβαίωσε, κατά τη χθεσινή διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, ότι μεταξύ όσων έχουν υποβληθεί υπάρχουν ελληνικές καινοτομίες που θα μπορούσαν να δοκιμαστούν στο περιβάλλον μικροβαρύτητας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ερευνητικές προτάσεις και τεχνολογικές επιδείξεις από ελληνικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη υπό αξιολόγηση από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Ο κ. Γολέμης επιβεβαίωσε, κατά τη χθεσινή διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, ότι μεταξύ όσων έχουν υποβληθεί υπάρχουν ελληνικές καινοτομίες που θα μπορούσαν να δοκιμαστούν στο περιβάλλον μικροβαρύτητας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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