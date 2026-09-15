Αδριανός Γολέμης: Οι ελληνικές καινοτομίες που μπορεί να ταξιδέψουν μαζί του στο Διάστημα

Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης μιλά για τις προτάσεις που αξιολογούνται για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, το αποτύπωμα της αποστολής στην Ελλάδα και τον φόβο πριν από το μεγάλο ταξίδι του 2027