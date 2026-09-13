Πώς να φορτίσετε το κινητό χωρίς ρεύμα στο σπίτι – Η πιο απλή και ασφαλής λύση
Πώς να φορτίσετε το κινητό χωρίς ρεύμα στο σπίτι – Η πιο απλή και ασφαλής λύση
Μια ξαφνική διακοπή ρεύματος μπορεί να αφήσει το κινητό χωρίς μπαταρία την πιο ακατάλληλη στιγμή - Power bank, αυτοκίνητο, ηλιακοί και χειροκίνητοι φορτιστές προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις για επικοινωνία όταν το ηλεκτρικό δίκτυο βρίσκεται εκτός λειτουργίας
Μια ξαφνική διακοπή ρεύματος μπορεί να μετατραπεί από απλή ενόχληση σε πραγματικό πρόβλημα όταν διαρκεί αρκετές ώρες. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια τέτοια κατάσταση είναι η αυτονομία του κινητού τηλεφώνου.
Το smartphone αποτελεί πλέον πολύ περισσότερα από μια συσκευή για τηλεφωνικές κλήσεις. Είναι μέσο επικοινωνίας, πρόσβασης σε ενημέρωση, χάρτες, μηνύματα έκτακτης ανάγκης και άλλες χρήσιμες υπηρεσίες. Αν, λοιπόν, ένα black out συμβεί τη στιγμή που η μπαταρία βρίσκεται στα τελευταία της επίπεδα, η δυνατότητα φόρτισης χωρίς πρόσβαση σε οικιακή πρίζα γίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το smartphone αποτελεί πλέον πολύ περισσότερα από μια συσκευή για τηλεφωνικές κλήσεις. Είναι μέσο επικοινωνίας, πρόσβασης σε ενημέρωση, χάρτες, μηνύματα έκτακτης ανάγκης και άλλες χρήσιμες υπηρεσίες. Αν, λοιπόν, ένα black out συμβεί τη στιγμή που η μπαταρία βρίσκεται στα τελευταία της επίπεδα, η δυνατότητα φόρτισης χωρίς πρόσβαση σε οικιακή πρίζα γίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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