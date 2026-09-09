Νέα δεδομένα για τις συντάξεις: Τι αλλάζει από το 2027 για προσωπική διαφορά, ΕΑΣ και επιδόματα
Νέα δεδομένα για τις συντάξεις: Τι αλλάζει από το 2027 για προσωπική διαφορά, ΕΑΣ και επιδόματα
Τέσσερις αλλαγές στις συντάξεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για το 2027, με παρεμβάσεις στην ΕΑΣ, την προσωπική διαφορά, τις αυξήσεις και το επίδομα ενίσχυσης
Η κυβέρνηση προετοιμάζει τέσσερις παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό για το 2027, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Οι αλλαγές αφορούν την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), την ετήσια αύξηση των συντάξεων, την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων.
Οι παρεμβάσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των περικοπών της προηγούμενης δεκαπενταετίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τον σχεδιασμό, οι απώλειες από το 2010 λόγω των μνημονιακών νόμων και του νόμου Κατρούγκαλου έχουν φτάσει ακόμη και το 45% των αποδοχών τους.
Αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Κεντρική παρέμβαση αποτελεί η αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η οποία θεσπίστηκε το 2010 και επιβαρύνει σήμερα περίπου 440.000 συνταξιούχους με συντάξεις άνω των 1.468 ευρώ.
Η βασική αλλαγή που εξετάζεται αφορά τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς. Μέχρι σήμερα η ΕΑΣ επιβαλλόταν στο συνολικό ποσό της σύνταξης από το πρώτο ευρώ πάνω από το σχετικό όριο, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις για στρεβλώσεις και αδικίες.
Το νέο μοντέλο προβλέπει κλιμακωτή επιβολή της εισφοράς, δηλαδή η κράτηση να υπολογίζεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ.
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Οι παρεμβάσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των περικοπών της προηγούμενης δεκαπενταετίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τον σχεδιασμό, οι απώλειες από το 2010 λόγω των μνημονιακών νόμων και του νόμου Κατρούγκαλου έχουν φτάσει ακόμη και το 45% των αποδοχών τους.
Αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Κεντρική παρέμβαση αποτελεί η αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η οποία θεσπίστηκε το 2010 και επιβαρύνει σήμερα περίπου 440.000 συνταξιούχους με συντάξεις άνω των 1.468 ευρώ.
Η βασική αλλαγή που εξετάζεται αφορά τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς. Μέχρι σήμερα η ΕΑΣ επιβαλλόταν στο συνολικό ποσό της σύνταξης από το πρώτο ευρώ πάνω από το σχετικό όριο, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις για στρεβλώσεις και αδικίες.
Το νέο μοντέλο προβλέπει κλιμακωτή επιβολή της εισφοράς, δηλαδή η κράτηση να υπολογίζεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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