Περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση: Το νέο ταξίδι της Hellenic Train
Περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση: Το νέο ταξίδι της Hellenic Train
Με 23 νέους ηλεκτροκίνητους συρμούς Coradia Stream, δύο υβριδικούς Hitachi Blues, σύγχρονες τεχνολογίες, έμφαση στην προσβασιμότητα και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, η Hellenic Train περνά στην επόμενη ημέρα του σιδηροδρομικού ταξιδιού
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Ο απλούστερος τρόπος για να καταλάβει κανείς αν ένας νέος συρμός είναι πραγματικά «νέος» είναι να ξεχάσει για λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και να σκεφτεί τι συμβαίνει τη στιγμή που ανοίγουν οι πόρτες.
Πόσο εύκολα ανεβαίνεις; Υπάρχει χώρος για τη βαλίτσα, το ποδήλατο ή το παιδικό καρότσι; Μπορεί ένας επιβάτης με αμαξίδιο να κινηθεί χωρίς εμπόδια; Είναι αρκετά ήσυχο το περιβάλλον ώστε το ταξίδι να γίνεται πιο άνετο; Αυτές είναι ουσιαστικά οι λεπτομέρειες που μετατρέπουν μια επένδυση σε εμπειρία. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται το ενδιαφέρον της νέας φάσης στην οποία περνά η Hellenic Train.
Η συμμετοχή της στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ανανέωση του τροχαίου υλικού έχει ήδη περάσει από το επίπεδο του σχεδιασμού στην υλοποίηση. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι 23 νέοι ηλεκτροκίνητοι συρμοί Coradia Stream, οι δύο υβριδικοί συρμοί Hitachi Blues που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, αλλά και μια ευρύτερη προσπάθεια να συνδεθούν η τεχνολογία, η προσβασιμότητα και η εκπαίδευση του προσωπικού με έναν κοινό στόχο: ένα πιο σύγχρονο ταξίδι.
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Ο απλούστερος τρόπος για να καταλάβει κανείς αν ένας νέος συρμός είναι πραγματικά «νέος» είναι να ξεχάσει για λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και να σκεφτεί τι συμβαίνει τη στιγμή που ανοίγουν οι πόρτες.
Πόσο εύκολα ανεβαίνεις; Υπάρχει χώρος για τη βαλίτσα, το ποδήλατο ή το παιδικό καρότσι; Μπορεί ένας επιβάτης με αμαξίδιο να κινηθεί χωρίς εμπόδια; Είναι αρκετά ήσυχο το περιβάλλον ώστε το ταξίδι να γίνεται πιο άνετο; Αυτές είναι ουσιαστικά οι λεπτομέρειες που μετατρέπουν μια επένδυση σε εμπειρία. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται το ενδιαφέρον της νέας φάσης στην οποία περνά η Hellenic Train.
Η συμμετοχή της στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ανανέωση του τροχαίου υλικού έχει ήδη περάσει από το επίπεδο του σχεδιασμού στην υλοποίηση. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι 23 νέοι ηλεκτροκίνητοι συρμοί Coradia Stream, οι δύο υβριδικοί συρμοί Hitachi Blues που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, αλλά και μια ευρύτερη προσπάθεια να συνδεθούν η τεχνολογία, η προσβασιμότητα και η εκπαίδευση του προσωπικού με έναν κοινό στόχο: ένα πιο σύγχρονο ταξίδι.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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