Κρις Ρόκος: Ο μάστερ των hedge funds εγκαταλείπει τη Βρετανία και έρχεται Ελλάδα

Ο ιδρυτής της Rokos Capital Management, με 22 δισ. δολάρια υπό διαχείριση και ένας από τους επιδραστικότερους macro traders παγκοσμίως, μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στη χώρα μας - Γιατί το Bloomberg κάνει λόγο για μια σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα