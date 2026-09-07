Κρις Ρόκος: Ο μάστερ των hedge funds εγκαταλείπει τη Βρετανία και έρχεται Ελλάδα
Κρις Ρόκος: Ο μάστερ των hedge funds εγκαταλείπει τη Βρετανία και έρχεται Ελλάδα
Ο ιδρυτής της Rokos Capital Management, με 22 δισ. δολάρια υπό διαχείριση και ένας από τους επιδραστικότερους macro traders παγκοσμίως, μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στη χώρα μας - Γιατί το Bloomberg κάνει λόγο για μια σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα
Ο Κρις Ρόκος, ένας από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους και ηγετική φυσιογνωμία του βρετανικού χρηματοοικονομικού κλάδου, ετοιμάζει την αποχώρησή του από τη χώρα. Με βάση δημοσίευμα του Bloomberg, ο ιδρυτής της Rokos Capital Management θα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Ωστόσο, το fund που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 22 δισ. δολαρίων αρνήθηκε να σχολιάσει την εξέλιξη.
Η κίνηση αυτή αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα, αναφέρει το Bloomberg, καθώς η χώρα έχει εισάγει κανόνες που επιτρέπουν σε ορισμένους αλλοδαπούς να καταβάλλουν κατ’ αποκοπή ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ (116.240 δολάρια) για όλα τα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό.
Το προφίλ του Κρις Ρόκος
Ο Κρις Ρόκος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας των hedge funds και ένας από τους πλέον επιτυχημένους macro traders της γενιάς του. Στα 55 του χρόνια, ο Βρετανός επενδυτής είναι ιδρυτής και Chief Investment Officer της Rokos Capital Management (RCM), ενός από τα μεγαλύτερα global macro hedge funds, το οποίο, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Cambridge, διαχειρίζεται σήμερα περισσότερα από 22 δισ. δολάρια, με παρουσία στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Σιγκαπούρη και το Αμπού Ντάμπι.
Η διαδρομή του στις αγορές ξεκίνησε μετά τις σπουδές Μαθηματικών στο Pembroke College της Οξφόρδης, από όπου αποφοίτησε το 1992 με άριστα. Εργάστηκε αρχικά στη UBS και στη συνέχεια στην Goldman Sachs, περνώντας από τα παράγωγα και το market making στο proprietary trading. Αργότερα μετακινήθηκε στην Credit Suisse, όπου συνεργάστηκε με τον Alan Howard. Το 2002 ήταν μεταξύ των πέντε ιδρυτικών στελεχών της Brevan Howard, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα ισχυρότερα hedge funds της Ευρώπης.
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Η κίνηση αυτή αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα, αναφέρει το Bloomberg, καθώς η χώρα έχει εισάγει κανόνες που επιτρέπουν σε ορισμένους αλλοδαπούς να καταβάλλουν κατ’ αποκοπή ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ (116.240 δολάρια) για όλα τα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό.
Το προφίλ του Κρις Ρόκος
Ο Κρις Ρόκος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας των hedge funds και ένας από τους πλέον επιτυχημένους macro traders της γενιάς του. Στα 55 του χρόνια, ο Βρετανός επενδυτής είναι ιδρυτής και Chief Investment Officer της Rokos Capital Management (RCM), ενός από τα μεγαλύτερα global macro hedge funds, το οποίο, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Cambridge, διαχειρίζεται σήμερα περισσότερα από 22 δισ. δολάρια, με παρουσία στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Σιγκαπούρη και το Αμπού Ντάμπι.
Η διαδρομή του στις αγορές ξεκίνησε μετά τις σπουδές Μαθηματικών στο Pembroke College της Οξφόρδης, από όπου αποφοίτησε το 1992 με άριστα. Εργάστηκε αρχικά στη UBS και στη συνέχεια στην Goldman Sachs, περνώντας από τα παράγωγα και το market making στο proprietary trading. Αργότερα μετακινήθηκε στην Credit Suisse, όπου συνεργάστηκε με τον Alan Howard. Το 2002 ήταν μεταξύ των πέντε ιδρυτικών στελεχών της Brevan Howard, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα ισχυρότερα hedge funds της Ευρώπης.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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