ΕΥΔΑΠ: 30 χρόνια εκπαίδευσης για το νερό, μια νέα «Μεγάλη Μπλε Αποστολή»
ΕΥΔΑΠ: 30 χρόνια εκπαίδευσης για το νερό, μια νέα «Μεγάλη Μπλε Αποστολή»
Με τη νέα κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, η βιώσιμη διαχείριση του νερού μπαίνει στο επίκεντρο της σχολικής ζωής, με στόχο την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς
Μπορεί μια σχολική τάξη να συμβάλει στην προστασία του νερού; Μπορούν τα παιδιά να εντοπίσουν πού υπάρχει σπατάλη στο σχολείο τους; Μπορεί μία ομάδα μικρών ερευνητών να αναζητήσει λύσεις και να κινητοποιήσει όχι μόνο τους συμμαθητές τους, αλλά και τις οικογένειες και την τοπική κοινότητα;
Αυτό είναι το στοίχημα της «Μεγάλης Μπλε Αποστολής: Τα παιδιά σώζουν το νερό», του μεγάλου πανελλήνιου σχολικού διαγωνισμού για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, που θα πραγματοποιηθεί το σχολικό έτος 2026–2027 και απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.
Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΕΥΔΑΠ, η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των νέων. Η σύμπραξη συνδέει την εκπαιδευτική διαδικασία με την περιβαλλοντική γνώση και την εμπειρία της ΕΥΔΑΠ στη διαχείριση του νερού, δημιουργώντας ένα κοινό πεδίο δράσης με επίκεντρο τη νέα γενιά.
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Αυτό είναι το στοίχημα της «Μεγάλης Μπλε Αποστολής: Τα παιδιά σώζουν το νερό», του μεγάλου πανελλήνιου σχολικού διαγωνισμού για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, που θα πραγματοποιηθεί το σχολικό έτος 2026–2027 και απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.
Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΕΥΔΑΠ, η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των νέων. Η σύμπραξη συνδέει την εκπαιδευτική διαδικασία με την περιβαλλοντική γνώση και την εμπειρία της ΕΥΔΑΠ στη διαχείριση του νερού, δημιουργώντας ένα κοινό πεδίο δράσης με επίκεντρο τη νέα γενιά.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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