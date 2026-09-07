ΕΥΔΑΠ: 30 χρόνια εκπαίδευσης για το νερό, μια νέα «Μεγάλη Μπλε Αποστολή»

Με τη νέα κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, η βιώσιμη διαχείριση του νερού μπαίνει στο επίκεντρο της σχολικής ζωής, με στόχο την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς