Η Ανακύκλωση Συσκευασιών στην Ελλάδα έχει όνομα: Μπλε Κάδος και Μπλε Κώδωνας

Το έργο της ΕΕΑΑ για το 2025 και η σημασία του για τη μετάβαση της χώρας σε ένα βιώσιμο μέλλον