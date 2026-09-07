Η Ανακύκλωση Συσκευασιών στην Ελλάδα έχει όνομα: Μπλε Κάδος και Μπλε Κώδωνας
Η Ανακύκλωση Συσκευασιών στην Ελλάδα έχει όνομα: Μπλε Κάδος και Μπλε Κώδωνας
Το έργο της ΕΕΑΑ για το 2025 και η σημασία του για τη μετάβαση της χώρας σε ένα βιώσιμο μέλλον
Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία, η βιωσιμότητα έχει μετατραπεί από περιβαλλοντική αναγκαιότητα σε στρατηγική προτεραιότητα. Σήμερα, οι αρχές του ESG και της Κυκλικής Οικονομίας διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις και δημιουργούν αξία για την κοινωνία, ενισχύοντας την ανάγκη για αποτελεσματικές και αξιόπιστες λύσεις διαχείρισης πόρων. Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) εδώ και 25 χρόνια αποτελεί κεντρικό και αξιόπιστο πυλώνα στο οικοσύστημα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών, μετατρέποντας τους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες σε σημείο αναφοράς για εκατομμύρια πολίτες. Το έργο της βασίζεται σε ένα επιτυχημένο μοντέλο συνεργασίας επιχειρήσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολιτών, με μετρήσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.
Αξιόπιστα αποτελέσματα που ξεπερνούν τους στόχους
Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά ισχυρών επιδόσεων για την ΕΕΑΑ, καθώς πέτυχε την ανακύκλωση 516 χιλ. τόνων υλικών συσκευασίας έναντι υποχρέωσης 342 χιλ. τόνων, αγγίζοντας το 151% του στόχου της. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν περίπου 49.000 τόνοι υλικών που δεν αποτελούν συσκευασίες (κυρίως χαρτί εντύπων), ποσότητες που συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της χώρας, καθώς και της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Αξιόπιστα αποτελέσματα που ξεπερνούν τους στόχους
Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά ισχυρών επιδόσεων για την ΕΕΑΑ, καθώς πέτυχε την ανακύκλωση 516 χιλ. τόνων υλικών συσκευασίας έναντι υποχρέωσης 342 χιλ. τόνων, αγγίζοντας το 151% του στόχου της. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν περίπου 49.000 τόνοι υλικών που δεν αποτελούν συσκευασίες (κυρίως χαρτί εντύπων), ποσότητες που συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της χώρας, καθώς και της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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