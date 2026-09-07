Οι 4 ενδείξεις που προβλέπουν ότι το ζευγάρι θα χωρίσει
Οι 4 ενδείξεις που προβλέπουν ότι το ζευγάρι θα χωρίσει
Οι «τέσσερις ιππότες της Αποκάλυψης» μπορούν να «δουν» τον χωρισμό με ακρίβεια που ξεπερνά το 90%
Ένα διαζύγιο δεν είναι ποτέ εύκολο. Ακόμα και στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου, ο πόνος για μια σχέση που τελικά δεν λειτούργησε, οι καλές στιγμές που μένουν παγωμένες στο χρόνο, η μοναξιά, ή ο φόβος κι η ανασφάλεια για το αύριο συνθέτουν μια πιο δύσκολη και περίπλοκη εικόνα για δύο ανθρώπους που κάποτε ήταν ζευγάρι. Από τους πιο συχνούς λόγους διαζυγίου συγκαταλέγονται ο φόβος δέσμευσης, η απιστία, οι συχνοί καβγάδες, ο γάμος σε νεαρή ηλικία, τα οικονομικά προβλήματα, η ενδοοικογενειακή βία, τα προβλήματα υγείας. Υπάρχει τρόπος να προβλέψει κανείς την πορεία ενός δεσμού ώστε να αποφύγει την ψυχοφθόρα και επώδυνη διαδικασία του διαζυγίου; Σύμφωνα με τους ψυχολόγους Τζον και Τζούλι Γκότμαν, τέσσερις είναι οι παράγοντες που προβλέπουν αν ένας γάμος θα οδηγηθεί στο τέλος.
Οι τέσσερις ιππότες της Αποκάλυψης
Ο κλινικός ψυχολόγος και ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, Τζον Γκότμαν, καθώς και συγγραφέας βιβλίων σχετικά με τη συντροφικότητα, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη σταθερότητα του γάμου, με τη σύζυγό του Τζούλι, κλινική ψυχολόγο, ερευνήτρια και συγγραφέα, ίδρυσαν το Gottman Institute, μέσα από το οποίο παρατηρούν και αναλύουν τη συμπεριφορά των ζευγαριών και προσπαθούν να κατανοήσουν τι καθορίζει την πορεία μιας σχέσης. Μέσα από την πολυετή τους έρευνα, κατέληξαν σε τέσσερις προγνωστικούς παράγοντες, οι οποίοι σύμφωνα με τους ίδιους, προβλέπουν με ακρίβεια που ξεπερνά το 90%, αν ένας γάμος θα καταλήξει στο διαζύγιο. Όπως εξηγούν, αυτές οι συμπεριφορές που αναφέρουν ως «Οι τέσσερις ιππότες της Αποκάλυψης», υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σχέση. Το ζητούμενο είναι ο τρόπος διαχείρισής τους. Όταν, δηλαδή, γίνονται μόνιμος τρόπος επικοινωνίας, με κανέναν από τους δύο να δείχνει πρόθεση να τις διορθώσει. Σε συνέντευξή τους στο Big Think, το ζευγάρι των ειδικών ανέλυσε τους τέσσερις παράγοντες:
Πρώτος και πιο καταστροφικός όλων η περιφρόνηση. Η έλλειψη σεβασμού είναι ο πιο σοβαρός προγνωστικός παράγοντας για την εξέλιξη μιας σχέσης. Ο σύντροφος όχι μόνο αντιλαμβάνεται ότι ο αγαπημένος του τον υποτιμά, αλλά συρρικνώνεται μπροστά του και περιορίζεται η αυτοεκτίμησή του. Χλευασμός, ειρωνεία, εκφράσεις προσώπου που υποδηλώνουν απαξίωση, αποτελούν σοβαρές ενδείξεις μιας τοξικής σχέσης που δεν αναμένεται να ευδοκιμήσει.
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Οι τέσσερις ιππότες της Αποκάλυψης
Ο κλινικός ψυχολόγος και ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, Τζον Γκότμαν, καθώς και συγγραφέας βιβλίων σχετικά με τη συντροφικότητα, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη σταθερότητα του γάμου, με τη σύζυγό του Τζούλι, κλινική ψυχολόγο, ερευνήτρια και συγγραφέα, ίδρυσαν το Gottman Institute, μέσα από το οποίο παρατηρούν και αναλύουν τη συμπεριφορά των ζευγαριών και προσπαθούν να κατανοήσουν τι καθορίζει την πορεία μιας σχέσης. Μέσα από την πολυετή τους έρευνα, κατέληξαν σε τέσσερις προγνωστικούς παράγοντες, οι οποίοι σύμφωνα με τους ίδιους, προβλέπουν με ακρίβεια που ξεπερνά το 90%, αν ένας γάμος θα καταλήξει στο διαζύγιο. Όπως εξηγούν, αυτές οι συμπεριφορές που αναφέρουν ως «Οι τέσσερις ιππότες της Αποκάλυψης», υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σχέση. Το ζητούμενο είναι ο τρόπος διαχείρισής τους. Όταν, δηλαδή, γίνονται μόνιμος τρόπος επικοινωνίας, με κανέναν από τους δύο να δείχνει πρόθεση να τις διορθώσει. Σε συνέντευξή τους στο Big Think, το ζευγάρι των ειδικών ανέλυσε τους τέσσερις παράγοντες:
Πρώτος και πιο καταστροφικός όλων η περιφρόνηση. Η έλλειψη σεβασμού είναι ο πιο σοβαρός προγνωστικός παράγοντας για την εξέλιξη μιας σχέσης. Ο σύντροφος όχι μόνο αντιλαμβάνεται ότι ο αγαπημένος του τον υποτιμά, αλλά συρρικνώνεται μπροστά του και περιορίζεται η αυτοεκτίμησή του. Χλευασμός, ειρωνεία, εκφράσεις προσώπου που υποδηλώνουν απαξίωση, αποτελούν σοβαρές ενδείξεις μιας τοξικής σχέσης που δεν αναμένεται να ευδοκιμήσει.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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