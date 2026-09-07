Η ποινή της Σαντορίνης: Πώς η ΑΙ αλλάζει τον χάρτη του τουρισμού
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Η ποινή της Σαντορίνης: Πώς η ΑΙ αλλάζει τον χάρτη του τουρισμού

Μελέτη σε μεγάλα μοντέλα ΑΙ κατατάσσει τη Σαντορίνη εκτός Top 25 των ultra-luxury προορισμών. Τι αποκαλύπτει η νέα «μάχη των αναφορών»

Η ποινή της Σαντορίνης: Πώς η ΑΙ αλλάζει τον χάρτη του τουρισμού
Ένας δισεκατομμυριούχος στη Νέα Υόρκη ή ο διαχειριστής ενός family office στο Λονδίνο και το Ντουμπάι ανοίγει σήμερα το ChatGPT, το Claude ή το Perplexity και ρωτά ποιοι είναι οι πιο exclusive καλοκαιρινοί προορισμοί της Ευρώπης για ησυχία και ιδιωτικότητα. Στη λίστα που θα πάρει, το πιθανότερο είναι η Σαντορίνη να είναι απούσα. Ενα από τα πιο πολυφωτογραφημένα νησιά του πλανήτη, το σήμα κατατεθέν των Κυκλάδων και του ταξιδιωτικού Instagram της περασμένης δεκαετίας, δεν εμφανίζεται πια στις κορυφαίες επιλογές που προτείνουν τα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.


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