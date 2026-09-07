Αφορολόγητο κληρονομιάς: Το αόρατο πλεονέκτημα
Αφορολόγητο κληρονομιάς: Το αόρατο πλεονέκτημα
Το ομοσπονδιακό αφορολόγητο κληρονομιάς στις ΗΠΑ κλείδωσε μόνιμα στα 15 εκατομμύρια δολάρια ανά άτομο. Το ελληνικό αντίστοιχο είναι 150.000 ευρώ. Η απόσταση όμως λέει λιγότερα από τον τρόπο που η κάθε χώρα μεταβιβάζει στην πράξη
Το 2024 οι Αμερικανοί φοροτεχνικοί έλεγαν στους πελάτες τους την ίδια φράση, ξανά και ξανά: χρησιμοποίησέ το τώρα ή χάσ’ το. Το αφορολόγητο όριο κληρονομιών και δωρεών, που ο νόμος του 2017 είχε ανεβάσει στα 13,61 εκατομμύρια δολάρια, θα έπεφτε στο μισό την 1η Ιανουαρίου 2026. Γύρω στα επτά εκατομμύρια. Οικογένειες έτρεξαν να δωρίσουν εν ζωή, να στήσουν καταπιστεύματα, να αδειάσουν περιουσίες πριν κλείσει το παράθυρο. Το παράθυρο δεν έκλεισε ποτέ. Στις 4 Ιουλίου 2025 υπογράφηκε ο One Big Beautiful Bill Act, ο οποίος απλώς έσβησε την ημερομηνία λήξης. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το όριο είναι 15 εκατομμύρια δολάρια ανά άτομο, 30 εκατομμύρια για ένα ζευγάρι, με ετήσια αναπροσαρμογή στον πληθωρισμό και χωρίς προθεσμία εκπνοής -το υψηλότερο σημείο στην ιστορία του αμερικανικού φόρου κληρονομιάς. Το 2017, πριν από όλα αυτά, το όριο ήταν 5,49 εκατομμύρια.
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