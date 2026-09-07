Αφορολόγητο κληρονομιάς: Το αόρατο πλεονέκτημα

Το ομοσπονδιακό αφορολόγητο κληρονομιάς στις ΗΠΑ κλείδωσε μόνιμα στα 15 εκατομμύρια δολάρια ανά άτομο. Το ελληνικό αντίστοιχο είναι 150.000 ευρώ. Η απόσταση όμως λέει λιγότερα από τον τρόπο που η κάθε χώρα μεταβιβάζει στην πράξη