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Ο χειμώνας έρχεται με ξέφρενο real estate- 5 εκατομμύρια για το ωραιότερο σαλέ στην Ελλάδα
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Ο χειμώνας έρχεται με ξέφρενο real estate- 5 εκατομμύρια για το ωραιότερο σαλέ στην Ελλάδα

Αφού χορτάσαμε πισίνες και παραλίες τώρα το βλέμμα των riches & famous στρέφεται σε πολυτελείς επαύλεις χειμερινών προορισμών. Αυτό το Ελληνικό σαλέ εντός 26 χλ, τετραγωνικών μέτρων με τα Ιταλικά έπιπλα, τα γήπεδα τένις, ποδοσφαίρου και το Βυζαντινό εκκλησάκι θεωρείται ένα οικιστικό κόσμημα

Ο χειμώνας έρχεται με ξέφρενο real estate- 5 εκατομμύρια για το ωραιότερο σαλέ στην Ελλάδα
Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό χειμερινό αγρόκτημα που βρίσκεται στην καρδιά της αρχαίας Αρκαδίας, ένα από τα πιο ειδυλλιακά μέρη της Ελλάδας.

Μόλις 1,5 ώρα με το αυτοκίνητο από την Αθήνα, το κτήμα αυτό περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση και γραφικά χωριά σε υψόμετρο 1.330 μέτρων. Η εκπληκτική θέα στο βουνό και ο προσεγμένος σχεδιασμός καθιστούν αυτό το μαγευτικό συγκρότημα το ιδανικό καταφύγιο στα βουνά, ένα πραγματικό καταφύγιο.

Το οικόπεδο των 26.000 τ.μ. περιλαμβάνει ένα πολυτελές σαλέ 300 τ.μ., πέντε ανεξάρτητες κατοικίες 80 τ.μ. και μια διώροφη χειμερινή βίλα φιλοξενίας 200 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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