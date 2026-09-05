Ο χειμώνας έρχεται με ξέφρενο real estate- 5 εκατομμύρια για το ωραιότερο σαλέ στην Ελλάδα

Αφού χορτάσαμε πισίνες και παραλίες τώρα το βλέμμα των riches & famous στρέφεται σε πολυτελείς επαύλεις χειμερινών προορισμών. Αυτό το Ελληνικό σαλέ εντός 26 χλ, τετραγωνικών μέτρων με τα Ιταλικά έπιπλα, τα γήπεδα τένις, ποδοσφαίρου και το Βυζαντινό εκκλησάκι θεωρείται ένα οικιστικό κόσμημα