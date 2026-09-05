Γιατί ο Σεπτέμβριος έγινε ο νέος Αύγουστος των διακοπών

Ήπιες θερμοκρασίες, ζεστές θάλασσες, λιγότερος συνωστισμός και πιο αυθεντικές εμπειρίες οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης σε ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς και δημιουργούν ένα νέο τοπίο για τους ταξιδιώτες