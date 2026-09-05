Γιατί ο Σεπτέμβριος έγινε ο νέος Αύγουστος των διακοπών
Γιατί ο Σεπτέμβριος έγινε ο νέος Αύγουστος των διακοπών
Ήπιες θερμοκρασίες, ζεστές θάλασσες, λιγότερος συνωστισμός και πιο αυθεντικές εμπειρίες οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης σε ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς και δημιουργούν ένα νέο τοπίο για τους ταξιδιώτες
Καθώς τα καλοκαίρια στη Μεσόγειο γίνονται ολοένα και πιο καυτά με ακραίους καύσωνες, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου προσφέρει πλέον τις ιδανικές κλιματικές συνθήκες, με μια γλυκιά ζέστη και θάλασσες που παραμένουν απόλυτα ζεστές από τον ήλιο του Ιουλίου και του Αυγούστου. Αυτό το «παρατεταμένο καλοκαίρι» επιτρέπει στους ταξιδιώτες να απολαύσουν περιηγήσεις, δραστηριότητες και χαλάρωση στην παραλία χωρίς την εξαντλητική μεσημεριανή δυσφορία της high season.
Παράλληλα, ο Σεπτέμβριος ξεκλειδώνει μια ποιοτική και οικονομικά προσιτή ταξιδιωτική εμπειρία που ο Αύγουστος αδυνατεί πλέον να προσφέρει. Με την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, οι ασφυκτικά γεμάτες παραλίες και τα θορυβώδη σοκάκια δίνουν τη θέση τους σε έναν πιο αυθεντικό, ήρεμο ρυθμό, ενώ οι τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια σημειώνουν πτώση. Οι τουριστικές επιχειρήσεις παραμένουν πλέον πλήρως λειτουργικές, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες χωρίς την πίεση της μαζικής προσέλευσης, γεγονός που καθιστά τον μήνα αυτό την απόλυτη επιλογή για όσους αναζητούν την πολυτέλεια της ησυχίας και την πραγματική αξία στα χρήματά τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Παράλληλα, ο Σεπτέμβριος ξεκλειδώνει μια ποιοτική και οικονομικά προσιτή ταξιδιωτική εμπειρία που ο Αύγουστος αδυνατεί πλέον να προσφέρει. Με την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, οι ασφυκτικά γεμάτες παραλίες και τα θορυβώδη σοκάκια δίνουν τη θέση τους σε έναν πιο αυθεντικό, ήρεμο ρυθμό, ενώ οι τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια σημειώνουν πτώση. Οι τουριστικές επιχειρήσεις παραμένουν πλέον πλήρως λειτουργικές, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες χωρίς την πίεση της μαζικής προσέλευσης, γεγονός που καθιστά τον μήνα αυτό την απόλυτη επιλογή για όσους αναζητούν την πολυτέλεια της ησυχίας και την πραγματική αξία στα χρήματά τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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