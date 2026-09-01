Η οικονομία του 10%
Η οικονομία του 10%
Το πλουσιότερο 10% των Αμερικανών ευθύνεται πλέον για σχεδόν το μισό της κατανάλωσης, ρεκόρ από το 1989. Όταν η μισή ζωτικότητα μιας οικονομίας προέρχεται από ένα δέκατο του πληθυσμού, τι ακριβώς σημαίνει «δυνατή οικονομία»;
Την ίδια στιγμή που εκατομμύρια Αμερικανοί μετράνε νοικοκυρεμένα τα δολάρια τους στο σούπερ μάρκετ και πληρώνουν τα χριστουγεννιάτικα δώρα με δόσεις, ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού ξοδεύει χωρίς δεύτερη σκέψη σε όλο και πιο ακριβές διακοπές, αγορες και εστιατόρια. Πρόκειται για δύο διαφορετικές οικονομίες που συνυπάρχουν κάτω από έναν αριθμό ΑΕΠ που δείχνει υγιής. Σύμφωνα με ανάλυση της Moody’s Analytics, το πλουσιότερο 10% των αμερικανικών νοικοκυριών (όσοι κερδίζουν περίπου 250.000 δολάρια και παραπάνω) ευθυνόταν στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 για το 49,2% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από τότε που υπάρχουν στοιχεία, δηλαδή από το 1989. Πριν από τρεις δεκαετίες το ίδιο 10% αντιστοιχούσε σε περίπου 36%. Το 2020 ήταν στο 43%, το 2023 γύρω στο 46%, και η καμπύλη συνεχίζει να ανεβαίνει.
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