Η οικονομία του 10%

Το πλουσιότερο 10% των Αμερικανών ευθύνεται πλέον για σχεδόν το μισό της κατανάλωσης, ρεκόρ από το 1989. Όταν η μισή ζωτικότητα μιας οικονομίας προέρχεται από ένα δέκατο του πληθυσμού, τι ακριβώς σημαίνει «δυνατή οικονομία»;