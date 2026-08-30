Δημοπρασίες: Τα μυθικά ακίνητα του Sotheby’s – Από Χαβάη και Φίτζι μέχρι Μανχάταν και Κέρκυρα (pics)
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Δημοπρασίες: Τα μυθικά ακίνητα του Sotheby’s – Από Χαβάη και Φίτζι μέχρι Μανχάταν και Κέρκυρα (pics)

Μεγάλα διεθνή μεσιτικά γραφεία διοργανώνουν δημοπρασίες για… λίγους, λανσάροντας πολυτελείς ιδιοκτησίες σε διάφορα μέρη του κόσμου - Οι τιμές, η διαδικασία, τα χτυπήματα και οι βίλες στην Ελλάδα που πουλήθηκαν

Δημοπρασίες: Τα μυθικά ακίνητα του Sotheby’s – Από Χαβάη και Φίτζι μέχρι Μανχάταν και Κέρκυρα (pics)
Στον αστερισμό των ακριβών ακινήτων που προωθούνται από μεγάλα διεθνή μεσιτικά γραφεία δεν υπάρχουν μόνο οι κλασικές μέθοδοι της προβολής και των exclusive listings προκειμένου να προσελκυστούν πελάτες. Τα τελευταία χρόνια, στον κόσμο αυτής της ιδιαίτερης αγοράς, έχουν κάνει την εμφάνισή τους και οι χρυσές δημοπρασίες για συγκεκριμένα ακίνητα. Διαδικασίες που παραπέμπουν στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, χωρίς βεβαίως να έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτούς.

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