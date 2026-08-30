Δημοπρασίες: Τα μυθικά ακίνητα του Sotheby’s – Από Χαβάη και Φίτζι μέχρι Μανχάταν και Κέρκυρα (pics)

Μεγάλα διεθνή μεσιτικά γραφεία διοργανώνουν δημοπρασίες για… λίγους, λανσάροντας πολυτελείς ιδιοκτησίες σε διάφορα μέρη του κόσμου - Οι τιμές, η διαδικασία, τα χτυπήματα και οι βίλες στην Ελλάδα που πουλήθηκαν