Τουριστικά έσοδα: Από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο το 1 στα 3 ευρώ – Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν τα περισσότερα στην Ελλάδα
Τουριστικά έσοδα: Από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο το 1 στα 3 ευρώ – Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν τα περισσότερα στην Ελλάδα
Οι τουρίστες που αφήνουν τα περισσότερα στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, συμπληρώνοντας την πεντάδα με τις σημαντικές αγορές
Το 1/3 των εσόδων του ελληνικού τουρισμού προέρχονται από δύο ευρωπαϊκές αγορές Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ λίγο πάνω από το ήμισυ ή αλλιώς το 53% εισφέρουν συνολικά οι 5 μεγαλύτερες αγορές, που συμπεριλαμβάνουν και τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Ιταλία. Την ίδια στιγμή η εποχικότητα του «θερμού» γ’ τριμήνου έστω κι αν παραμένει υψηλή, εντούτοις, έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια και καταγράφεται σχετική άμβλυνση. Ετσι, ενώ το 2019 η περίοδος Ιουλίου- Αυγούστου- Σεπτεμβρίου απέφερε το 59% των τουριστικών εσόδων, το 2025 το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 53%, ενώ μειωμένο είναι και το ποσοστό των αφίξεων επί του συνόλου, από το 56% του 2019 στο 52% πέρυσι.
Τα στοιχεία προέρχονται από τη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για την «Ακτινογραφία Εισερχόμενου Τουρισμού 2024-2025 – Προφίλ Αγορών. Εξέλιξη τουριστικών μεγεθών και δεικτών των κυριότερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Τα στοιχεία προέρχονται από τη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για την «Ακτινογραφία Εισερχόμενου Τουρισμού 2024-2025 – Προφίλ Αγορών. Εξέλιξη τουριστικών μεγεθών και δεικτών των κυριότερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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