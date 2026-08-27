Τουριστικά έσοδα: Από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο το 1 στα 3 ευρώ – Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν τα περισσότερα στην Ελλάδα

Οι τουρίστες που αφήνουν τα περισσότερα στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, συμπληρώνοντας την πεντάδα με τις σημαντικές αγορές