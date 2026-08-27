Το real estate στο Μ.Μ, τα καλά πράσινα νέα από Βρυξέλλες, οι σκέψεις Φλωρίδη για Α’ Θεσσαλονίκης, τα «σφαχτά» του Νίκου Α., το Fairfax θέλει Goody’s και Everest

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Δηλαδή μίας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας αλλά και πονεμένης υπόθεσης που θα μπορούσε υπό συνθήκες να βοηθήσει πολύ την οικονομία, την αγορά και εντέλει τον κόσμο. Κατά τα λοιπά, σήμερα το μισό υπουργικό συμβούλιο -που λέει ο λόγος- θα πάει στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της επέκτασης της γραμμής του μετρό προς Καλαμαριά. Ενδιαφέρουσα θα είναι και η συνάντηση που θα έχει ο Κ.Μ σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής με τους βουλευτές της ΝΔ στην Α’ και τη Β’ Θεσσαλονίκης. Μαζί του θα έχει συνεργάτες του, αλλά και τον πρόεδρο της γαλάζιας Διοικούσας Ζήση Ιωακείμοβιτς, και εκεί καταγράφονται προτάσεις και ανησυχίες, ώστε να μπορεί στη συνέχεια η κυβέρνηση να παρεμβαίνει.Το παρασκήνιο του γεύματος-Κρίνοντας από τη χθεσινή ανακοίνωση του Μ.Μ, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την επικεφαλής των Βρετανών Συντηρητικών Kemi Badenoch κάθε άλλο παρά εθιμοτυπική ήταν. Κι αυτό γιατί ο Κ.Μ και η Βρετανή αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είχαν μια απλή συνάντηση γνωριμίας, αλλά ένα γεύμα εργασίας με αρκετά εκτεταμένη ατζέντα. Αυτό που επίσης παρατήρησα ήταν πως δίπλα στους Μητσοτάκη και Badenoch βρίσκονταν ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο πρώην υπουργός Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανίας Tom Tugendhat. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ και πρόεδρος του Eurogroup και ο Tugendhat γνωρίζονται εδώ και χρόνια και συνδέονται με φιλική σχέση - και, μάλιστα, οι δύο υπουργοί ήταν εκείνοι που ρύθμισαν τις λεπτομέρειες του ραντεβού. Σε κάθε περίπτωση, όμως, σε μια συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η παρουσία Πιερρακάκη και Tugendhat μάλλον επιβεβαιώνει ότι Μητσοτάκης και Badenoch είχαν πολλά περισσότερα να πουν από τα τυπικά μιας πρώτης γνωριμίας.Το σενάριο υποψηφιότητας Φλωρίδη-Κρατήστε την πληροφορία ότι το Μ.Μ θέλει να ρίξει όλα τα όπλα στην εκλογική μάχη, γι’ αυτό και υπάρχει κεντρικό ενδιαφέρον για να μπει στην αρένα της Α’ Θεσσαλονίκης και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Βλέπετε, είναι μια περιφέρεια όπου υπάρχει αναντιστοιχία ικανοποίησης ως προς το κυβερνητικό έργο (μεγάλη λόγω έργων) έναντι των ποσοστών της ΝΔ (αρκετά χαμηλά, στην περιοχή του 25%). Για το θέμα εκκρεμεί μια συζήτηση του ίδιου του Φλωρίδη με τον Κ.Μ που θα γίνει κάποια στιγμή σύντομα.5,3 δισ. από το νέο Κλιματικό Ταμείο-Σήμερα θα περιμένουμε καλά νέα από τις Βρυξέλλες για την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας θα είναι από τις πρώτες που θα πάρει λεφτά από το νέο Κλιματικό Ταμείο, με αρκετά λαϊκά προγράμματα. Τα λεφτά από φέτος ως το 2032 δεν είναι διόλου αμελητέα, μιλάμε για 5,3 δισ., με συγκεκριμένα προγράμματα που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα. Να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα: ένα μεγάλο νέο Εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες και 10.000 μικρές επιχειρήσεις, με δράσεις αναβάθμισης υποδομών και ενεργειακής εξοικονόμησης, 280.000 νέες αντλίες θερμότητας και θερμοσίφωνες, 280 νέες κατοικίες με βιοκλιματικά πρότυπα για ευάλωτες οικογένειες, αλλά και ένα πρόγραμμα επιδοτούμενου leasing για ηλεκτροκίνηση. Την ελληνική πρόταση δούλεψαν τα συναρμόδια υπουργεία υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου Χατζηδάκη μαζί με τον Σκέρτσο και υπεβλήθη στην Κομισιόν τον περασμένο Μάρτιο.Το τραπέζι του Νίκου-Στο ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός μας ο Νίκος επιχειρεί να ζεστάνει κάπως το -επιεικώς- μουδιασμένο (sic) κλίμα μεταξύ των στελεχών του ενόψει της καθόδου στην Κρήτη. Η μουρμούρα πάντως σε πηγαδάκια και τραπέζια είναι δεδομένη και το εισπράττει κανείς μιλώντας ειδικά με στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο Λεκανοπέδιο, που έχει εξελιχθεί σε «μαύρη τρύπα». Ο Ανδρουλάκης λοιπόν, πριν τους θυμίσει την 3η του Σεπτέμβρη και οργανώσει… μοτοπορεία στο Ηράκλειο, θα τους πάει για φαγητό σε μια ταβέρνα στο Ψυχρό Λασιθίου, απ’ όπου κατάγεται από τη μεριά της μητέρας του. Το μαγαζί ειδικεύεται στα κρέατα μου λένε και εκεί έχουν κληθεί οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Εντάξει, ότι θα φάνε καλά και θα πιούνε οι άνθρωποι είναι βέβαιον, τώρα από την άλλη εβδομάδα -που ξεκινάνε οι δημοσκοπήσεις- βλέπουμε.Δημοσκοπήσεις-Τώρα που είπα δημοσκοπήσεις, να σας τονίσω ότι άρχισαν οι προ ΔΕΘ έρευνες από τη Δευτέρα, τουλάχιστον για το Μ.Μ, προκειμένου να δουν τι έγινε το καλοκαίρι. Μου λένε καλά γενικώς, αλλά είναι νωρίς.Η Recipy της Fairfax που θέλει Εverest και Goody’s