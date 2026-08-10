Minerva και Maran στο μεγάλο παιχνίδι των VLCC – Ναύλωση στα 304.374 δολάρια την ημέρα
Minerva και Maran στο μεγάλο παιχνίδι των VLCC – Ναύλωση στα 304.374 δολάρια την ημέρα
Το Pantanassa του ομίλου Ανδρέα Μαρτίνου jr φέρεται να εξασφάλισε μία από τις υψηλότερες αποδόσεις της αγοράς, ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται και η Maran Tankers της Μαρίας Αγγελικούση – Η γεωπολιτική κρίση περιορίζει τα διαθέσιμα πλοία και εκτοξεύει την αξία των VLCC
Οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι δεξαμενόπλοιων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μιας εξαιρετικά ισχυρής αγοράς VLCC, καθώς η γεωπολιτική αναστάτωση στη Μέση Ανατολή έχει ανατρέψει τις ισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και οδηγεί σε αποδόσεις εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων την ημέρα. Στο επίκεντρο βρίσκεται αυτή τη φορά η Minerva Marine του ομίλου Μαρτίνου, με το VLCC Pantanassa να φέρεται ότι εξασφάλισε νέο ταξίδι με εκτιμώμενη ημερήσια απόδοση 304.374 δολαρίων. Την ίδια ώρα, ισχυρή είναι η ελληνική παρουσία και μέσω της Maran Tankers, υπό τη Μαρία Αγγελικούση, η οποία διαθέτει έναν από τους σημαντικότερους στόλους μεγάλων δεξαμενόπλοιων διεθνώς και βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της κινητικότητας που προκαλούν οι ακραίες συνθήκες στη ναυλαγορά.
Στην περίπτωση της Maran Tankers, το Maran Aphrodite είχε συνδεθεί με ακόμη υψηλότερη εκτιμώμενη απόδοση, περίπου 456.646 δολαρίων ημερησίως. Ωστόσο, η συγκεκριμένη συμφωνία φαίνεται ότι δεν οριστικοποιήθηκε και συνεπώς δεν μπορεί, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να καταγραφεί ως ολοκληρωμένο fixture.
Η εικόνα, όμως, που προκύπτει από τις δύο περιπτώσεις είναι ευρύτερη: οι Έλληνες πλοιοκτήτες VLCC βρίσκονται σε εξαιρετικά ισχυρή διαπραγματευτική θέση σε μία αγορά όπου το διαθέσιμο τονάζ για συγκεκριμένα ταξίδια έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη αξία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Στην περίπτωση της Maran Tankers, το Maran Aphrodite είχε συνδεθεί με ακόμη υψηλότερη εκτιμώμενη απόδοση, περίπου 456.646 δολαρίων ημερησίως. Ωστόσο, η συγκεκριμένη συμφωνία φαίνεται ότι δεν οριστικοποιήθηκε και συνεπώς δεν μπορεί, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να καταγραφεί ως ολοκληρωμένο fixture.
Η εικόνα, όμως, που προκύπτει από τις δύο περιπτώσεις είναι ευρύτερη: οι Έλληνες πλοιοκτήτες VLCC βρίσκονται σε εξαιρετικά ισχυρή διαπραγματευτική θέση σε μία αγορά όπου το διαθέσιμο τονάζ για συγκεκριμένα ταξίδια έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη αξία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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