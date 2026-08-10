Minerva και Maran στο μεγάλο παιχνίδι των VLCC – Ναύλωση στα 304.374 δολάρια την ημέρα

Το Pantanassa του ομίλου Ανδρέα Μαρτίνου jr φέρεται να εξασφάλισε μία από τις υψηλότερες αποδόσεις της αγοράς, ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται και η Maran Tankers της Μαρίας Αγγελικούση – Η γεωπολιτική κρίση περιορίζει τα διαθέσιμα πλοία και εκτοξεύει την αξία των VLCC