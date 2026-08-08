Από 2.000 έως 10.000 ευρώ τον μήνα: Ποια επαγγέλματα δίνουν τους καλύτερους μισθούς στην Ελλάδα το 2026
Από 2.000 έως 10.000 ευρώ τον μήνα: Ποια επαγγέλματα δίνουν τους καλύτερους μισθούς στην Ελλάδα το 2026
Η εξειδίκευση, οι ψηφιακές δεξιότητες και η διεθνής εμπειρία δημιουργούν μια νέα αγορά υψηλών αμοιβών, με μισθούς που σε ορισμένες ειδικότητες φτάνουν ακόμη και τις 10.000 ευρώ
Την ώρα που σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων στην Ελλάδα εξακολουθεί να αμείβεται με αποδοχές κοντά ή ακόμη και χαμηλότερες από τα 1.000 ευρώ μεικτά, ορισμένες ειδικότητες ακολουθούν εντελώς διαφορετική πορεία, προσφέροντας μισθούς που ξεκινούν από τα 2.000 ευρώ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φτάνουν ακόμη και τις 10.000 ευρώ τον μήνα.
Τα συμπεράσματα προκύπτουν από έρευνα του kariera.gr, η οποία δείχνει ότι οι υψηλές απολαβές δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τον κλάδο δραστηριότητας. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η εξειδίκευση, η πολυετής εμπειρία, η δυνατότητα απασχόλησης σε διεθνείς θέσεις και η αυξανόμενη έλλειψη στελεχών με σύνθετες τεχνικές και διοικητικές δεξιότητες.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Τα συμπεράσματα προκύπτουν από έρευνα του kariera.gr, η οποία δείχνει ότι οι υψηλές απολαβές δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τον κλάδο δραστηριότητας. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η εξειδίκευση, η πολυετής εμπειρία, η δυνατότητα απασχόλησης σε διεθνείς θέσεις και η αυξανόμενη έλλειψη στελεχών με σύνθετες τεχνικές και διοικητικές δεξιότητες.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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